Manchester City igualaría récord histórico en Champions League para un club inglés

Manchester City no pudo gestionar su ventaja en la ida de los Octavos de Final y empató ante Leipzig 1-1 con el gol del croata Josko Gvardiol, quien remató de cabeza para salvar la derrota de su equipo y dejar la eliminatoria abierta para el encuentro en el Etihad Stadium.

Sin embargo, el equipo de Pep Guardiola ha ganado cada uno de sus últimos 9 partidos de la Champions League contra clubes alemanes en el Etihad Stadium, por lo que Manchester City llega con buenas expectativas para el duelo, que además le podría significar igualar una marca histórica de un club de la Premier League en UCL.

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¿Qué récord histórico puede igual el Manchester City ante Leipzig?

Manchester City está invicto en sus últimos 23 partidos jugados en el Etihad Stadium dentro de la Champions League (21 victorias en esa cantidad de partidos). Si evitan la derrota ante Leipzig, los Citizens igualarán el récord histórico del Arsenal como la racha más larga sin perder en casa de un club de la Premier League en la UCL (Los Gunners tienen 24 partidos invictos entre septiembre de 2004 y abril de 2009).

El último club en derrotar al Manchester City en el Etihad Stadium, durante un encuentro de la fase eliminatoria de Champions League, fue el Liverpool de Jurgen Klopp en la vuelta de los Cuartos de Final de 2017-18.

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Manchester City parte como favorito para ganar el partido, sin embargo, Leipzig cuenta con una delantera muy interesante que puede poner en riesgo las aspiraciones del club en UCL y propiciar uno de los fracasos más grandes de Pep Guardiola al frente del club.

Es importante señalar que Leipzig está invicto en los últimos cinco partidos de la Champions League (4V 1E). Una de sus rachas sin derrota más larga en la competición desde que ligaron 7 encuentros en 2019-20 cuando llegaron a semifinales.