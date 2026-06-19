UFC Vegas 119: ¿Cuándo y a qué hora ver el combate entre Manel Kape y Kyoji Horiguchi?

Se trata, sin duda, de uno de los eventos más esperados y espectaculares que las Artes Marciales Mixtas tendrán a lo largo de este año. La UFC Vegas 119 finalmente ha llegado, motivo por el cual luce interesante conocer más respecto al duelo entre Manel Kape y Kyoji Horiguchi.

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Manel Kape llega a este enfrentamiento como uno de los rivales más interesantes de la actualidad y con la sed de revancha de sumar un triunfo más en su carrera. Horiguchi, por su parte, ya sabe lo que es ser campeón de la UFC, motivo por el cual cuenta con más ventaja respecto a su rival.

¿Cuándo y dónde será el combate entre Manel Kape y Kyoji Horiguchi?

Lo primero que tienes que saber es que la edición 119 de la UFC Vegas se llevará a cabo este sábado 20 de junio en territorio norteamericano, convirtiéndose en uno de los eventos deportivos más esperados de este fin de semana considerando el nivel de ambos luchadores en el octágono.

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Vale mencionar que la cartelera comenzará en punto de las 18:00 horas, tiempo centro de México, y para disfrutarla solamente tienes que sintonizar Paramount Plus. Del mismo modo, debes saber que el combate estelar será precisamente entre Manel Kape y Kyoji Horiguchi.

¿Quién llega como favorito a esta edición de la UFC Vegas 119?

En esencia, es el peleador asiático quien llega con cierta ventaja respecto a su rival al haber sido campeón en RIZIN y tener experiencia por el título mosca de la UFC. Además, cuenta con una carrera extensa en Bellator y ha enfrentado a rivales de primer nivel al sumar un récord de 36 triunfos y 5 derrotas.

Kape, por su parte, cuenta con menos experiencia y regularidad que su rival, por lo que, para encontrar cierta ventaja en el octágono, deberá apelar a la explosividad y el ritmo, así como al timing y a la lectura que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera en la UFC.