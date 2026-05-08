Pacquiao y Mayweather salen del retiro para enfrentarse profesionalmente en Las Vegas, asegura The Ring

Las estrellas del boxeo mundial Floyd Mayweather y Manny Pacquiao tendrían su regreso formalmente al boxeo pugilismo profesional, enfrentándose en Las Vegas en el mes de septiembre, apuntan fuentes como The Ring, que dan por un hecho ese combate.

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Fue el 2 de mayo del 2015, cuando Pacquiao y Mayweather por fin se enfrentaron cuando ambos estaban aún en grandes momentos físicos, pleito en el que el filipino cayó por decisión unánime; la batalla midió a dos de los mejores de todos los tiempos pero la afición se quedó con ganas de más emociones.

Ahora todo indica que 11 años después se verán las caras para revivir esa rivalidad y aunque en un inicio se pensaba que sucedería a manera de exhibición, los dos peleadores llegaron a acuerdos y dejarán fuera las caretas para probarse una vez más y seguramente será la última vez que el mundo del deporte los observe en un choque de ese tipo.

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The Sphere o T-Mobile Arena, el escenario de la batalla donde chocarían Mayweather y Pacquiao

The Ring acota que el pleito será el 25 de septiembre y afirman que sucederá en la Arena T-Mobile de Las Vegas lo que parece ser una gran opción por la capacidad, lo céntrico e innovadora que resulta para eventos de este calibre.

Pero Box Rec ya tiene anunciada la pelea en el récord de ambos pugilistas, sin embargo difiere y coloca que el duelo será en The Sphere, recinto que por fin tendría un combate de boxeo.