Manuel Pellegrini adora este aspecto de Álvaro Fidalgo y se convierte en titular indiscutido en Real Betis

Al margen de que el DT del Real Betis cometió un error con Álvaro Fidalgo y sabe que no lo puede repetir, Manuel Pellegrini también adora un aspecto del juego del mediocentro mexicano y hace que se convierta en titular indiscutido en el equipo español. En ese marco, todo parece indicar que se vienen cosas positivas para el futbolista que se nacionalizó para jugar en México.

Antes del Derbi Sevillano entre el Real Betis y el Sevilla (2-2), donde Álvaro Fidalgo marcó su primer gol, Pellegrini habló acerca del “Maguito”. El entrenador chileno se refirió a la doble habilidad del mediocampista mexicano: la recuperación y la llegada al área rival. Parece que acertó completamente con su visión, pues convirtió su primer tanto en ese encuentro.

Antes del Derbi sevillano Manuel Pellegrini dijo esto sobre Álvaro Fidalgo. Habló de la doble función del mediocampista mexicano: la recuperación y la llegada al área rival. El resto fue historia. El ‘Maguito’ apareció en el área y marcó su primer gol.🔝🇲🇽pic.twitter.com/GBCD9c0nUw — Julio Rodríguez (@julioordz10) March 1, 2026

Este aspecto del juego del volante de 28 años produce que el DT chileno esté convencido de que debe ser titular en el conjunto bético. De hecho desde su regreso a España el jugador con pasado en las Águilas de Coapa ha sido titular siempre, demostrando que el director técnico confía en él.

Álvaro Fidalgo tiene revancha en España gracias a Manuel Pellegrini y el Betis

Luego del buen gol en el Betis, el ex jugador del Club América llegó a emocionarse hasta las lágrimas en el festejo. Muchos creen que tiene que ver con su frustrado y corto paso por el Real Madrid, donde no le alcanzó para ganarse un lugar. Luego de su paso lleno de gloria por la Liga BBVA MX, Fidalgo retornó a Europa y ahora sí brilla.

FIDALGO SE ESTRENA EN LA LIGA DE ESPAÑA



¡MÁGIA EN EL BETIS! Álvaro Fidalgo marca su primer gol en el fútbol español y amplía la ventaja bética.



VÍA: ESPN pic.twitter.com/M4ZtbTU3v5 — Layvtime (@layvtime) March 1, 2026

Cabe destacar que Fidalgo jugó más de 90 partidos en el Real Madrid Castilla pero apenas 12 minutos en el primer equipo del conjunto de la capital española. Ahora, tuvo revancha y hasta marcó en el clásico sevillano.

Álvaro Fidalgo con el Betis|X: @RealBetis

Los números de Álvaro Fidalgo en el Real Betis

