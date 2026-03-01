logo deportes horizontal
¡Se estrena! Álvaro Fidalgo marca su primer gol como jugador de Betis: VIDEO

Álvaro Fidalgo convirtió el segundo tanto en el derbi sevillano entre el Real Betis y el Sevilla

La Liga

Escrito por: Francisco Fernández

A Álvaro Fidalgo le han bastado cinco partidos para convertir su primer gol como jugador del Real Betis y lo ha hecho este domingo 1 de marzo en el duelo de la Jornada 26 de LaLiga ante el Sevilla en el Derbi Sevillano.

Álvaro Fidalgo se estrena como goleador del Betis

El exjugador del América, Álvaro Fidalgo, convirtió el segundo tanto del Real Betis al minuto 37 a recibir un paso en el corazón del área de Abde Ezzalzouli que el 'Maguito' remató de primera para vencer al guardameta y extender la ventaja de los béticos. Previamente, Antony había puesto en ventaja al Betis a los 16 minutos de partido.

Esta es la cuarta titularidad de Fidalgo en el Betis, quien ya ha disputado partidos de LaLiga y de la Copa del Rey y ha destacado en el medio campo del equipo, manteniendo el gran nivel que lo llevó a convertirse en un referente del América.

