¡Se estrena! Álvaro Fidalgo marca su primer gol como jugador de Betis: VIDEO

A Álvaro Fidalgo le han bastado cinco partidos para convertir su primer gol como jugador del Real Betis y lo ha hecho este domingo 1 de marzo en el duelo de la Jornada 26 de LaLiga ante el Sevilla en el Derbi Sevillano.

Álvaro Fidalgo se estrena como goleador del Betis

El exjugador del América, Álvaro Fidalgo, convirtió el segundo tanto del Real Betis al minuto 37 a recibir un paso en el corazón del área de Abde Ezzalzouli que el 'Maguito' remató de primera para vencer al guardameta y extender la ventaja de los béticos. Previamente, Antony había puesto en ventaja al Betis a los 16 minutos de partido.

¡Gooooooooooooool de Álvaro Fidalgo! 🇲🇽🦅📈



El mexicano se estrena en La Liga marcando el 2-0 en el derbi sevillano con una grandísima definición de tres dedos. Cuarta titularidad consecutiva y parece será la tercera victoria 🥵 pic.twitter.com/OenwrIOOzm — xGoalsMX  (@xGoalsMX) March 1, 2026

Esta es la cuarta titularidad de Fidalgo en el Betis, quien ya ha disputado partidos de LaLiga y de la Copa del Rey y ha destacado en el medio campo del equipo, manteniendo el gran nivel que lo llevó a convertirse en un referente del América.

