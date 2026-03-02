El DT del Betis cometió un error con Álvaro Fidalgo y sabe que no lo puede repetir

Álvaro Fidalgo no necesitó adaptación para destacar en el Real Betis de España. Rápidamente se hizo con la titularidad en el mediocampo y, además, consiguió marcar su primer gol con el equipo en el clásico ante Sevilla por la Jornada 26 de LaLiga. Sin embargo, Manuel Pellegrini, su entrenador, tomó una decisión equivocada con el jugador mexico-español que provocó la declive de su equipo en dicho partido.

Betis ganaba por 2-1 el clásico andaluz, pero Pellegrini tomó la decisión de quitar a Fidalgo del campo de juego en el minuto 70. El mediocampista de 28 años fue reemplazado por el joven Sergi Altimira y, de forma inmediata, su equipo comenzó a ser dominado por el Sevilla, quienes buscaban el empate antes de que se cumplan los 90 minutos. Así fue como Isaac Romero se encontró con el 2-2 definitivo en el minuto 85, luego de tanto insistir.

Álvaro Fidalgo se estrena con el Betis|Crédito: Real Betis

Álvaro Fidalgo es indispensable en el mediocampo del Betis

En el juego ante los sevillanos, Fidalgo convirtió un gol, pero también tuvo un gran encuentro: completó el 94% de los pases, aportó 7 contribuciones defensivas y ganó más de la mitad de los duelos. Estos números demuestran que el futbolista con pasado en el Club América es indispensable en Betis y, en lo posible, Pellegrini deberá mantenerlo en cancha lo máximo posible, al menos si el partido aún no está resuelto.

En estos momentos, el conjunto bético acumula 43 puntos luego de 26 fechas dentro de LaLiga y se colocan en la quinta posición. De esta manera, la escuadra de Fidalgo se está clasificando de forma directa a la fase de grupos de la UEFA Europa League 2026/27, aunque se encuentra lejos del último puesto que otorga la clasificación a la UEFA Champions League de la próxima temporada.

Quien más cerca se ubica es el Villarreal, conjunto que suma 51 puntos en lo que va del torneo. Es decir, existe una diferencia de 8 unidades entre ambos.

Álvaro Fidalgo 🇲🇽 jugó 70’ en el empate entre Betis y Sevilla de 2-2 en LaLiga 🇪🇸.



- 1 gol

- 32/34 pases precisos (94%)

- 1/1 pases largos

- 1 tiro a puerta

- 7 contribuciones defensivas

- 1/3 entradas

- 1 intercepción

- 3 despejes

- 3/5 duelos en el suelo ganados



Betis… pic.twitter.com/3plgJtNRV7 — Julio Rodríguez (@julioordz10) March 1, 2026

La última vez que un mexicano había anotado en España

Habían pasado casi tres años desde que un mexicano no anotaba en la Primera División de España. Fidalgo consiguió romper con esta sequía gracias a su gol ante Sevilla, pero para remontarnos al último gol, hay que viajar hasta 2023.

En aquella ocasión, Julián Araujo, quien hoy juega como lateral en el Celtic de Escocia, formaba parte del plantel de Las Palmas. El defensor mexicano consiguió marcar ante el Getafe en el mes de diciembre y su equipo se quedó con la victoria por 2-0.

