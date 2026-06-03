MAPA de dónde está el campamento de cada selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Habrán 48 campamentos oficiales que albergarán a todos los países participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Bases de concentración por selección
- Argelia: Kansas City, Estados Unidos
- Argentina: Kansas City, Estados Unidos
- Australia: San Francisco Bay Area, Estados Unidos
- Austria: Goleta, Estados Unidos
- Bélgica: Renton, Estados Unidos
- Bosnia y Herzegovina: Sandy, Estados Unidos
- Brasil: New York New Jersey, Estados Unidos
- Cabo Verde: Tampa, Estados Unidos
- Canadá: Vancouver, Canadá
- Colombia: Guadalajara, México
- Congo DR: Houston, Estados Unidos
- Costa de Marfil: Philadelphia, Estados Unidos
- Croacia: Alexandria, Estados Unidos
- Curazao: Boca Raton, Estados Unidos
- Chequia: Dallas, Estados Unidos
- Ecuador: Columbus, Estados Unidos
- Inglaterra: Kansas City, Estados Unidos
- Egipto: Spokane, Estados Unidos
- Francia: Boston, Estados Unidos
- Alemania: Winston-Salem, Estados Unidos
- Ghana: Boston, Estados Unidos
- Haití: New York New Jersey, Estados Unidos
- Irán: Tijuana, México
- Irak: Greenbrier County, Estados Unidos
- Japón: Nashville, Estados Unidos
- Jordania: Portland, Estados Unidos
- Corea del Sur: Guadalajara, México
- México: Ciudad de México, México
- Marruecos: New York New Jersey, Estados Unidos
- Países Bajos: Kansas City, Estados Unidos
- Nueva Zelanda: San Diego, Estados Unidos
- Noruega: Greensboro, Estados Unidos
- Panamá: New Tecumseth, Canadá
- Paraguay: San Francisco Bay Area, Estados Unidos
- Portugal: Palm Beach Gardens, Estados Unidos
- Qatar: Santa Barbara, Estados Unidos
- Arabia Saudita: Austin, Estados Unidos
- Escocia: Charlotte, Estados Unidos
- Senegal: New York New Jersey, Estados Unidos
- Sudáfrica: Pachuca, México
- España: Chattanooga, Estados Unidos
- Suecia: Dallas, Estados Unidos
- Suiza: San Diego, Estados Unidos
- Túnez: Monterrey, México
- Turquía: Mesa, Estados Unidos
- Estados Unidos: Irvine, Estados Unidos
- Uruguay: Cancún, México
- Uzbekistán: Atlanta, Estados Unidos
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Selecciones que concentrarán en México
- Colombia: Guadalajara
- Corea del Sur: Guadalajara
- Irán: Tijuana
- México: Ciudad de México
- Sudáfrica: Pachuca
- Túnez: Monterrey
- Uruguay: Cancún
Selecciones que concentrarán en Canadá
- Canadá: Vancouver
- Panamá: New Tecumseth.