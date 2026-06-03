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MAPA de dónde está el campamento de cada selección para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Habrán 48 campamentos oficiales que albergarán a todos los países participantes de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El mapa del campamento donde estará concentrada cada Selección durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™
El mapa del campamento donde estará concentrada cada Selección durante la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Especial

Escrito por: Rodrigo Acuña | DR

Campamentos base de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Campamentos base de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|TV Azteca Deportes / Especial

Bases de concentración por selección

  • Argelia: Kansas City, Estados Unidos
  • Argentina: Kansas City, Estados Unidos
  • Australia: San Francisco Bay Area, Estados Unidos
  • Austria: Goleta, Estados Unidos
  • Bélgica: Renton, Estados Unidos
  • Bosnia y Herzegovina: Sandy, Estados Unidos
  • Brasil: New York New Jersey, Estados Unidos
  • Cabo Verde: Tampa, Estados Unidos
  • Canadá: Vancouver, Canadá
  • Colombia: Guadalajara, México
  • Congo DR: Houston, Estados Unidos
  • Costa de Marfil: Philadelphia, Estados Unidos
  • Croacia: Alexandria, Estados Unidos
  • Curazao: Boca Raton, Estados Unidos
  • Chequia: Dallas, Estados Unidos
  • Ecuador: Columbus, Estados Unidos
  • Inglaterra: Kansas City, Estados Unidos
  • Egipto: Spokane, Estados Unidos
  • Francia: Boston, Estados Unidos
  • Alemania: Winston-Salem, Estados Unidos
  • Ghana: Boston, Estados Unidos
  • Haití: New York New Jersey, Estados Unidos
  • Irán: Tijuana, México
  • Irak: Greenbrier County, Estados Unidos
  • Japón: Nashville, Estados Unidos
  • Jordania: Portland, Estados Unidos
  • Corea del Sur: Guadalajara, México
  • México: Ciudad de México, México
  • Marruecos: New York New Jersey, Estados Unidos
  • Países Bajos: Kansas City, Estados Unidos
  • Nueva Zelanda: San Diego, Estados Unidos
  • Noruega: Greensboro, Estados Unidos
  • Panamá: New Tecumseth, Canadá
  • Paraguay: San Francisco Bay Area, Estados Unidos
  • Portugal: Palm Beach Gardens, Estados Unidos
  • Qatar: Santa Barbara, Estados Unidos
  • Arabia Saudita: Austin, Estados Unidos
  • Escocia: Charlotte, Estados Unidos
  • Senegal: New York New Jersey, Estados Unidos
  • Sudáfrica: Pachuca, México
  • España: Chattanooga, Estados Unidos
  • Suecia: Dallas, Estados Unidos
  • Suiza: San Diego, Estados Unidos
  • Túnez: Monterrey, México
  • Turquía: Mesa, Estados Unidos
  • Estados Unidos: Irvine, Estados Unidos
  • Uruguay: Cancún, México
  • Uzbekistán: Atlanta, Estados Unidos

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Selecciones que concentrarán en México

  • Colombia: Guadalajara
  • Corea del Sur: Guadalajara
  • Irán: Tijuana
  • México: Ciudad de México
  • Sudáfrica: Pachuca
  • Túnez: Monterrey
  • Uruguay: Cancún

Selecciones que concentrarán en Canadá

  • Canadá: Vancouver
  • Panamá: New Tecumseth.
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