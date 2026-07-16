A lo Maradona: Messi casi mete su propio Gol del Siglo en el Inglaterra vs Argentina | VIDEO

La selección de Argentina le ganó 2-1 a Inglaterra en la semifinal de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y Lionel Messi tuvo un rendimiento excepcional con dos asistencias aportadas. Sin embargo, también tuvo otra jugada en la que casi mete su propio “Gol del Siglo”, tal como le llaman al segundo tanto de Diego Maradona a los ingleses en el Mundial de México 86.

La jugada de Messi contra Inglaterra que comparan con la de Maradona

Leo Messi tomó el balón y le comenzaron a salir jugadores de Inglaterra. En primera instancia Harry Kane quiso bajarlo con infracción pero el capitán argentino resistió casi sin demostrar dolor. Luego, cuando se decidía a encarar hacia la portería rival, entre tres futbolistas ingleses terminaron derribándolo con infracción.

|MEXSPORT

El famoso Gol del Siglo de Diego Maradona

Corría el 22 de junio de 1986 cuando Diego Maradona tomó el balón en la mitad del campo propio y pisó la pelota entre dos futbolistas ingleses. Desde entonces comenzó una carrera contra la portería rival sin poder ser frenado por los rivales. Tras eludir a varios jugadores, también dejó en el suelo al portero Peter Shilton y marcó el 2-0 parcial (terminó 2-1).

TE PUEDE INTERESAR:



Ese día, claro, Maradona también convirtió la famosa “Mano de Dios”, abriendo el marcador con un gol con la mano que el árbitro no vio. Ahora, Argentina volvió a ganarle a Inglaterra, por idéntico resultado. Leo Messi no pudo replicar su gol, pero dio dos asistencias para la épica remontada.

Los resultados de Argentina en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Argentina terminó la fase de grupos como líder del Grupo J y ganó todos sus partidos. Los resultados han sido estos:

Argentina 3-0 Argelia — Jornada 1

Argentina 2-0 Austria — Jornada 2

Jordania 1-3 Argentina — Jornada 3

Argentina 3-2 Cabo Verde (después del tiempo extra) — 16avos de Final

Argentina 3-2 Egipto — Octavos de Final

Argentina 3-1 Suiza (después del tiempo extra) — Cuartos de Final

Argentina 2-1 Inglaterra — Semifinal

Argentina está a 90 minutos de ganar una nueva estrella|Agustin Marcarian/REUTERS

TV Azteca transmite 32 partidos EN VIVO y GRATIS

En la pantalla de Azteca 7, en el sitio de Azteca Deportes y en la app oficial, podrás ver los mejores 32 partidos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en vivo y gratis.

