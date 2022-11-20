Enner Valencia marca el primer gol del Mundial de Qatar 2022

El máximo evento deportivo del año comenzó en el Estadio Al Khor con la ceremonia protocolaria de Qatar 2022, una performance que logró mezclar la cultura catarí con el color y la música actual. La emoción llegó a tope cuando sonaron los temas más representativos de la historia así como las mascotas de todos los mundiales que han existido hasta ahora.

En lo que respecta al terreno de juego en la Copa de Qatar 2022, la Selección de Ecuador se fue al frente desde el minuto 4 de la primera mitad del partido, pero una decisión del VAR cambió todo. Un juego que animó a los cerca de 60,000 aficionados que se dieron cita en el inmueble mundialista.

La Selección Mexicana en el Mundial de Francia 1998 | Memorias Mundialistas

Te puede interesar:La declaración de Luis Enrique que enfureció a Costa Rica

El primer gol de la Copa del Mundo de Qatar 2022

El último gol marcado en una Copa del Mundo fue el de Mario Mandzukic en la final que perdieron ante Francia 4-2; cuatro años después desde los 11 pasos, Enner Valencia mandó guardar el balón para poner al frente a su selección en el partido inaugural de Qatar 2022.

Enner Valencia había marcado el primer gol al minuto 4, pero una decisión del VAR, le anuló la definición, sin embargo, unos minutos después, se marcó una acción dentro del área y el delantero ecuatoriano firmó el gol desde el manchón penal.

🇪🇨 @EnnerValencia14 en la #FIFAWorldCup:



🏟️ 4 PARTIDOS

⚽️ 4 GOLES



¡MÁXIMO GOLEADOR DE @LaTri EN LA COPA MUNDIAL! pic.twitter.com/ukn2xXzycD — Copa Mundial FIFA 🏆 (@fifaworldcup_es) November 20, 2022

Te puede interesar:Las palabras de Benzema que la afición mexicana relaciona con Jiménez

Calendario de la Selección de México en Qatar 2022

La Selección Mexicana hará su presentación en Qatar 2022 enfrentando a Polonia, que tiene como principal figura al goleador Robert Lewandowski. El partido se llevará a cabo el próximo martes 22 de noviembre en el Estadio 974, en Ras Abu Aboud a las 10:00 am, tiempo de la Ciudad de México.

El segundo juego de México se disputará el día sábado 26 de noviembre en el césped del Estadio Lusail ante la selección de Argentina, que contará con su máxima estrella Lionel Messi. El partido se disputará a las 13:00 horas tiempo de México.

La selección dirigida por el ‘Tata’ Martino tendrá su último duelo de la fase de grupos de Qatar 2022 ante su similar de Arabia Saudita el miércoles 30 de noviembre en el Estadio Lusail a partir de las 13:00 horas.

