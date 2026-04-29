Qué fue lo que dijeron en Toluca ante la ausencia de Marcel Ruiz en los convocados a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Luego de conocer a los futbolistas de la Liga BBVA MX que entrenarán con la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, una decisión que tomó de sorpresa a muchos fue la ausencia de Marcel Ruiz. A pesar de haber hecho esfuerzos inimaginables para volver de su lesión en la rodilla y estar presente en la convocatoria de Javier Aguirre, finalmente el cuerpo técnico desistió de su participación en el certamen internacional.

En este contexto, tanto su entrenador como sus compañeros le enviaron mensajes de aliento para que su confianza no decayera. En primer lugar, Antonio Mohamed se mostró sorprendido ante la lista de convocados de la Selección Mexicana, ya que él esperaba que más jugadores de Toluca sean llamados para afrontar la preparación mundialista. No obstante, celebró que Marcel Ruiz estará disponible para los siguientes partidos de su equipo.

El ‘Turco’ Mohamed revela la nueva estrategia del Toluca para lo que viene|Crédito: Toluca FC / X

“Esperábamos tener más. Hoy van dos con la Selección y los otros dos estarán enfocados al cien por ciento con nosotros”, fue lo que expresó el ‘Turco’ Mohamed previo a la Semifinal de Ida ante LAFC en Concachampions. De todos modos, el entrenador del cuadro escarlata afirmó que aprovecharán al máximo las capacidades de Ruiz para beneficiar el rendimiento de su equipo.

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"Marcel va a jugar mañana y lo hará de la mejor manera. Él está cada día mejor, obviamente le falta competencia. Es una lástima que no esté, pero nosotros lo vamos a tener acá y lo vamos a aprovechar", concluyó Mohamed. De esta manera, hay altas probabilidades de que el mediocampista de 25 años sea titular en el juego contra LAFC que se llevará a cabo esta noche.

Marcel Ruiz of Toluca during the 15th round match between America and Toluca as part of the Liga BBVA MX Varonil, Torneo Clausura 2026 at Banorte (Azteca) Stadium, on April 18, 2026 in Mexico City, Mexico.|MexSport Agency/MexSport Agency

Alexis Vega manda mensaje a Marcel Ruiz

Compañeros de Marcel aprovecharon la situación para enviar mensajes de aliento y un claro ejemplo es Alexis Vega. El capitán de los Diablos Rojos utilizó sus redes sociales para escribir un mensaje hacia Ruiz resaltando tanto su esfuerzo por estar presente en la convocatoria como el potencial a futuro que tiene para representar a México en un Mundial.

“Marcel, mucha admiración y respeto. Diste todo de ti para subirte al barco aún sabiendo que estabas lesionado, diste una lección de vida e inspiración a muchas personas. Te quiero, hermano; siempre contigo”, fue lo que escribió Vega en sus redes sociales. Ahora, el centrocampista se volcará al cien por cien en su equipo que aún se encuentra en carrera en la Liga BBVA MX y Concacaf Champions Cup.

