Marcel Ruiz está en la mira de Copenhague: ¿realmente podría salir de México como traspaso?
El Copenhague se clasificó a la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 y, ahora, puso sus ojos sobre Marcel Ruiz; sin embargo, el mexicano está lejos
Durante este mercado de fichajes varios mexicanos han cambiado de club en Europa, como por ejemplo Edson Álvarez, quien debutará en liga con el Fenerbahçe . Sin embargo, con el libro de pases aún abierto, un jugador que podría llegar al Viejo Continente es Marcel Ruiz. En un principio, el mediocampista de Toluca fue pretendido por el Ipswich Town de Inglaterra, pero ahora el Copenhague de Dinamarca se habría metido en la carrera.
No obstante, de acuerdo a lo mencionado por el periodista Julio Rodríguez en su cuenta de X, el traspaso de Marcel Ruiz a Dinamarca está lejos de darse, principalmente por las altas pretensiones del Toluca. El conjunto escarlata no tiene intenciones de dejar ir a uno de sus mejores futbolistas y, en caso de hacerlo, deberá ser por una fortuna. Cabe destacar que Toluca está en busca del fichaje de Denzell García de FC Juárez .
En estos últimos meses, Ruiz ha despertado el interés del Copenhague, equipo que se clasificó a la fase de liga de la UEFA Champions League 2025/26 tras eliminar al Basel de Suiza y que, además, cuenta con otro mexicano en el plantel: Rodrigo Huescas. No obstante, distintos reportes locales indican que el mediocampista mexicano saldría a Europa tras la Copa del Mundo del 2026, por lo que se quedaría en México durante este mercado.
¿Cuál es el valor de mercado de Marcel Ruiz en Toluca?
De acuerdo a la información que comparte el sitio Transfermarkt, especializado en valores de mercado y transferencias, el precio de Marcel Ruiz es de 7,5 millones de euros en la actualidad. Sin embargo, Toluca pretendería una cantidad mayor a la estipulada, precisamente cerca de unos 12 millones de dólares por su traspaso. A priori, el equipo danés no estaría contemplando acercarse a esta cifra.
¿Hasta cuándo tiene contrato Marcel Ruiz con Toluca?
Ruiz lleva varios años en Toluca, pues fue fichado desde los Xolos de Tijuana en el año 2022, a cambio de unos 3,7 millones de euros aproximadamente. Según indica Transfermarkt, el contrato del mediocampista con los Diablos Rojos expira el 30 de junio de 2027, por lo que aún tiene 2 años más de vínculo con el cuadro escarlata.