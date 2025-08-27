Tiene 22 años, vale 2,5 millones y hoy lo quieren todos: Cruz Azul y otro grande de la Liga BBVA MX

El mercado de fichajes aún sigue abierto en la Liga BBVA MX y, recientemente, Cruz Azul firmó a un jugador extranjero durante el Apertura 2025 . Los distintos equipos siguen barajando diferentes opciones a lo largo del libro de pases y en las últimas horas se pudo dar a conocer que Denzell García, futbolista que se desempeña en FC Juárez, es buscado por varios equipos del futbol mexicano, incluyendo a La Máquina.

De acuerdo a la información que compartió el periodista Fernando Esquivel, especialista en mercado de fichajes, Denzell García es seguido de cerca por grandes, Toluca y Cruz Azul son los que más destacan entre ellos. De esta manera, el defensa podría dar el salto a un equipo top de la Liga BBVA MX en esta ventana de fichajes, lo que sería un gran paso en su carrera. Por otro lado, Cruz Azul prepara dos firmas más para este Apertura 2025 .

X Denzell García es seguido por Cruz Azul y otros equipos de México

Cabe destacar que García forma parte de Juárez desde el año 2020 y actualmente tiene un valor de mercado de 2,5 millones de euros, según indica Transfermarkt, sitio especializado en valores de futbolistas y transferencias. Con sólo 22 años de edad, es posible que la directiva de Juárez solicite un monto mayor al mencionado, aunque todo dependerá de las intenciones de Cruz Azul y Toluca de comprar a García.

Y bueno, volviendo al trabajo:



🤠 Monterrey avanza por su Delantero, pláticas activas con 3 candidatos; Cassierra, Carranza y 1 más.



🇲🇽 Denzell García es seguido de cerca por grandes, Toluca y Cruz Azul, destacan.



🇧🇷 Principio de acuerdo para que Nathan Silva sea nuevo jugador… — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) August 27, 2025

TE PUEDE INTERESAR:



La carrera de Denzell García hasta ahora

Si bien tuvo un paso por las categorías infantiles de Cruz Azul, en el año 2020 llegó a Juárez donde formó parte del equipo Sub-17. Durante su estadía en los Bravos, García estuvo presente en las categorías Sub-18 y Sub-20 hasta que en el año 2023 debutó en Primera División con el primer equipo. Hoy en día es titular y ya suma 6 partidos jugados en el Apertura 2025 en los que logró marcar un gol.

Denzell García fue convocado a la Selección Mexicana

El lateral de la escuadra fronteriza fue convocado a la Selección Mexicana para un microciclo en el Centro de Alto Rendimiento (CAR) del 25 al 27 de agosto bajo las órdenes de Javier Aguirre, entrenador del combinado azteca. Cabe destacar que esta concentración tiene únicamente futbolistas que participan de la Liga BBVA MX, sin incluir aquellos jugadores que estén con la categoría Sub-20 del equipo nacional.