Marcel Ruiz no está al 100%: Video que le daría la razón a Javier Aguirre por NO convocarlo a la Copa Mundial de la FIFA 2026
El mediocampista disputó sus primeros 90 minutos después de romperse parcialmente los ligamentos, pero hubo un detalle que llamó la atención de todos
Marcel Ruiz rechazó a 2 equipos y decidió no operarse la rodilla para estar en la Copa Mundial de la FIFA 2026, pero Javier Aguirre decidió no convocarlo y hay un video que le podría dar la razón por su decisión. En redes sociales circula un video que muestra que tal vez el mediocampista no está al 100%.
Toluca perdió la ida de la semifinal de la Concachampions en su visita a la casa del LAFC, pero lo que llamó la atención fue que Ruiz salió del terreno de juego rumbo a vestidores con hielo en la rodilla derecha, esa que se rompió parcialmente y de la que decidió no operarse para poder cumplir su sueño de jugar un mundial.
El jugador de 25 años disputó casi un partido completo, ya que fue sustituido al minuto 89. No obstante, fue el jugador más destacado de los Diablos Rojos, pues según el portal Sofascore, tuvo la mejor calificación al acertar el 93% de sus pases, de los cuales 2 de ellos generaron peligro en el arco rival.
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¿Estará Ruiz para los próximos partidos del Toluca?
La imagen que circula en redes sociales encendió las alarmas entre los aficionados escarlatas, pues se desconoce si se resintió de la rodilla o solo fue un procedimiento para ayudar a acelerar la recuperación tras el esfuerzo físico que tuvo el mediocampista en el partido.
Toluca tendrá 2 duelos de suma importancia en un lapso de aproximadamente 6 días y en los que se espera que Ruiz esté disponible. El domingo 3 de mayo recibirán a Pachuca en el juego de ida de los Cuartos de Final del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX.
Mientras que para el miércoles 6 de mayo le darán la bienvenida al LAFC en el Nemesio Diez para disputar el partido de vuelta de la semifinal de la Concachampions, duelo de alto calibre y que tendrá que salir a ganar el conjunto escarlata, si es que quiere avanzar a la Gran Final.