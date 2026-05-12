Marcel Ruiz tuvo un aumento de precio increíble mientras espera que Javier Aguirre decida su situación

Marcel Ruiz tiene el deseo de estar presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 con la Selección Mexicana a pesar de no estar recuperado al cien por cien de su lesión en la rodilla. El pasado 11 de marzo, el volante del Toluca sufrió una ruptura parcial del ligamento cruzado anterior y una lesión en el menisco medial de la rodilla derecha durante un partido de Concacaf Champions Cup contra San Diego FC.

Pese a que la intervención quirúrgica era una de las opciones, el jugador decidió optar por un tratamiento conservador con el objetivo de mantenerse activa para llegar a la Copa del Mundo, de lo contrario, esto no podría ser posible. La jugada parece haber salido bien para Marcel Ruiz, ya que regresó a las canchas en óptimas condiciones y su valor de mercado actual lo refleja: unos 10 millones de euros, según Transfermarkt.

|Toluca FC

El mediocampista de 25 años regresó de su lesión en apenas un mes, sorprendiendo a propios y a extraños. Desde entonces lleva siete partidos jugados con los Diablos Rojos, habiendo sido titular en cinco de ellos. Ruiz se vio cada vez mejor tanto futbolísticamente como físicamente, por lo que aún mantiene la esperanza de que Javier Aguirre lo incluya en la lista final que deberá entregar a FIFA el 1 de junio.

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Marcel Ruiz todavía tiene posibilidades de jugar el Mundial

Si bien es cierto que varios jugadores de la Liga BBVA MX tienen su lugar asegurado en la Copa del Mundo, la lista definitiva aún no está cerrada. Esto fue confirmado por el propio director de Selecciones Nacionales, por lo que podrían surgir modificaciones en la convocatoria final.

Marcel Ruiz surge como una de las opciones para meterse a la lista de México en los últimos minutos. Diversas fuentes indican que el propio ‘Vasco’ Aguirre le habría solicitado al Toluca que le dé minutos al mediocampista para evaluar su estado físico durante el mes de mayo y así tomar una decisión más certera de cara a la convocatoria de junio.

México analiza el riesgo de su convocatoria

A pesar de que Ruiz se encuentra bien físicamente, distintos informes señalan que existe el riesgo latente de que el ligamento pueda romperse completamente en cualquier momento si la exigencia física aumenta. Esto quiere decir que Marcel podría recaer de su lesión en cualquier momento y, en caso de que suceda en pleno Mundial, México no tendrá la opción de reemplazarlo.

Esto se debe a que el futbolista ya llegaría lesionado al certamen y el riesgo corre por cuenta propia de la Selección Mexicana. En este contexto, el cuerpo técnico del combinado azteca analizará detenidamente qué decisión tomar con el volante del cuadro escarlata. A menos de un mes para el torneo, el jugador hará todo lo posible por estar presente.

