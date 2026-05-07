Así jugó Marcel Ruiz en Toluca vs LAFC: todos dicen que merece ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026

Marcel Ruiz no se quiere perder la Copa Mundial de la FIFA 2026 y su desempeño con Toluca es cada vez más sobresaliente. El mediocampista mexicano sumó su cuarta titularidad consecutiva tras superar su lesión en la rodilla y fue una de las figuras del equipo de Antonio Mohamed en la goleada de los Diablos sobre LAFC por 4-0 para avanzar a la final de la Concacaf Champions Cup.

Volvió a completar los 90 minutos y su partido fue excelente. Formó parte del doble pivote junto a Franco Romero y fue uno de los jugadores más destacados de Toluca, sobre todo en ataque y en armado de juego. Si bien es cierto que no sumó goles ni tampoco asistencias, el futbolista de la Selección Mexicana se lució con unas estadísticas difíciles de igualar.

El partido de Marcel Ruiz vs LAFC

Sumó un pase clave y fue crucial para el armado de juego del cuadro escarlata. Tuvo un 89 por ciento de precisión en los pases, completó 7 de 9 pases largos, sumó un tiro a puerta y, además, tuvo un disparo al palo. Sin embargo, también fue clave a la hora de cortar el avance rival: sumó una entrada, una intercepción y completó tres recuperaciones, además de ganar 4 de 5 duelos. Un verdadero todoterreno.

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En busca de la remontada por el 2-1 en contra que se llevó en el juego de Ida, Toluca tomó el protagonismo del partido, jugando prácticamente todo el encuentro en campo rival. De esta manera, la presencia de Marcel Ruiz fue en mayor medida en el último tercio, organizando posesiones, filtrando balones y siempre buscando la portería rival.

La plataforma especializada, SofaScore, colocó al jugador de 25 años como el tercer mejor futbolista de Toluca en la goleada contra los angelinos. Ruiz recibió una calificación de 7.9 sobre 10, estando por detrás de Paulinho y Everardo López, dos jugadores que estamparon su nombre en el marcador final. El centrocampista demostró estar en óptimas condiciones para disputar el Mundial 2026 con México.

Marcel Ruiz aún tiene posibilidades de jugar el Mundial

Si bien es cierto que Marcel es una de las grandes ausencias de la lista de Javier Aguirre, diversos reportes afirman que la propia Selección Mexicana le pidió a Toluca que utilice al mediocampista en la recta final del semestre. Había muchas dudas respecto a su físico tras su lesión en la rodilla, por lo que decidieron esperar a ver cómo respondía en la cancha. Ahora, todo parece indicar que Ruiz estará en la lista final que se entregará en junio.

