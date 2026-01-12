Jugó con Messi, pintaba para ser estrella mundial y se retiró en 3 años por una enfermedad que ningún jugador desea

Gran parte de los compañeros de Lionel Messi durante sus primeros años en el futbol han tenido grandes carreras, como es el caso de Ezequiel Lavezzi o Pablo Zabaleta. Sin embargo, Marcelo Bravo era uno de los futbolistas más prometedores de esa camada que disputó el Campeonato Sudamericano Sub-20 2005 con la selección de Argentina. Lastimosamente, su carrera debió terminar debido a un problema en su corazón.

La historia de Marcelo Bravo, la promesa argentina que no pudo brillar

Bravo comenzó a jugar al futbol a los cinco años de edad y su primer club fue Vélez Sarsfield de Argentina , donde formó parte de sus fuerzas básicas. Con 17 años, logró debutar en el primer equipo, pero tres años más tarde, llegaría la noticia que ningún jugador de futbol desea escuchar: los médicos le detectaron una miocardiopatía que le obligaría a dejar el futbol con apenas 20 años de edad.

Marcelo Bravo junto a Lionel Messi en el Sudamericano Sub-20 con Argentina|Archivo

Su último partido como profesional fue ante Gimnasia y Esgrima La Plata, donde fue figura y anotó un gol en la victoria 6-0 de su equipo, el día 20 de agosto del año 2005. Lo cierto es que sus buenos rendimientos lo perfilaban para ser uno de los proyectos más emocionantes de Argentina en ese momento, sin embargo, lo que Bravo no sabía era que su carrera finalizaría mucho antes de lo esperado.

Un golpe duro para su salud mental

En una entrevista con Mediotiempo, Marcelo aseguró que fue una noticia muy difícil de asimilar, pero siempre se consideró “fuerte mentalmente” para poder superar la situación. Gracias al apoyo que recibió por parte de su familia, pudo continuar ligado al futbol en busca de nuevos sueños.

“Me costó al principio, porque dejé de jugar con tan solo 20 años, pero sabía que podía seguir ligado al futbol y así fue; hoy ya llevo 20 años de carrera y seguiremos creciendo”, expresó el exfutbolista.

Marcelo Bravo con Vélez durante el Clausura 2005|Archivo

Qué es de la vida de Marcelo Bravo hoy

Luego de terminar con su carrera como futbolista, Bravo apostó todo a construir un camino sólido como entrenador profesional. A sus 40 años, forma parte de las fuerzas básicas de Vélez, formando a los futbolistas más jóvenes de la institución. Sin embargo, Marcelo está abierto a dirigir el primer equipo o, en su defecto, salir del país en busca de nuevas oportunidades.

“Todos lo saben, los dirigentes lo saben, que mi idea es en algún momento poder dirigir la primera de Vélez; me han tocado tres interinatos y por suerte me ha ido bien. Pero veremos cómo sigue todo; la idea es seguir creciendo, ya estamos trabajando con mi representante para poder dirigir en primera en Argentina o en el extranjero”, sentenció.