Diego Valdés volvería a la Liga BBVA MX y de la mano de un equipo que pocos imaginan

Mientras el Club América podría desprenderse de Igor Lichnovsky , hay un ex jugador de las Águilas de Coapa que regresaría a la Liga BBVA MX pero para jugar con otro equipo. Resulta que Diego Valdés está en carpeta de otra institución de México para el Clausura 2026 venidero. Si todo sale como se espera, dejaría Argentina para regresar a suelo azteca.

Distintos reportes indican que Diego Valdés tiene un preferido entre Pumas UNAM y Club León , los dos equipos que desde el comienzo de diciembre suenan para ficharlo. Más allá de todo, La Fiera es el principal candidato en la actualidad para quedarse con los servicios del mediapunta chileno de 31 años a partir del Clausura 2026.

Diego Valdes con el América|@diego_valdes_10

Las lesiones no le permitieron brillar a Valdés en Vélez pero, ante la salida de James Rodríguez de León, podría ser él el reemplazo ideal en caso de recuperarse y ponerse a punto desde lo físico y futbolístico.

El Club América había perdido dinero con Diego Valdés

Según los datos informados por Transfermarkt, Diego Valdés le hizo perder dinero al América, puesto que lo ficharon por más de 10 millones de euros y luego de 3 años y medio en la institución de Coapa decidió irse con el pase en su poder, libre y gratis a Vélez Sarsfield de Argentina, donde no tuvo el protagonismo que esperaba. No por nada ahora quiere volver.

Diego Valdes en el Club América|MEXSPORT

Los números de Diego Valdés en el Club América

De acuerdo a los datos brindados por el sitio BeSoccer, las estadísticas de Diego Valdés en el Club América son los siguientes:

Partidos jugados: 141

Encuentros disputados como titular: 106

Goles convertidos: 38

Asistencias aportadas: 30

Tarjetas recibidas: 13 amarillas y ninguna roja

Títulos ganados: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024, Campeón de Campeones 2024 y Supercopa 2024).

Las estadísticas de Diego Valdés jugando en Vélez Sarsfield

Siempre según el mencionado sitio especializado, los números de Diego Valdés en Vélez Sarsfield de Argentina son los siguientes: