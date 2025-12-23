Diego Valdés volvería a la Liga BBVA MX y de la mano de un equipo que pocos imaginan
El ex jugador de Santos y América regresaría a México pero con otro equipo que pocos imaginaban
Mientras el Club América podría desprenderse de Igor Lichnovsky , hay un ex jugador de las Águilas de Coapa que regresaría a la Liga BBVA MX pero para jugar con otro equipo. Resulta que Diego Valdés está en carpeta de otra institución de México para el Clausura 2026 venidero. Si todo sale como se espera, dejaría Argentina para regresar a suelo azteca.
Distintos reportes indican que Diego Valdés tiene un preferido entre Pumas UNAM y Club León , los dos equipos que desde el comienzo de diciembre suenan para ficharlo. Más allá de todo, La Fiera es el principal candidato en la actualidad para quedarse con los servicios del mediapunta chileno de 31 años a partir del Clausura 2026.
Las lesiones no le permitieron brillar a Valdés en Vélez pero, ante la salida de James Rodríguez de León, podría ser él el reemplazo ideal en caso de recuperarse y ponerse a punto desde lo físico y futbolístico.
El Club América había perdido dinero con Diego Valdés
Según los datos informados por Transfermarkt, Diego Valdés le hizo perder dinero al América, puesto que lo ficharon por más de 10 millones de euros y luego de 3 años y medio en la institución de Coapa decidió irse con el pase en su poder, libre y gratis a Vélez Sarsfield de Argentina, donde no tuvo el protagonismo que esperaba. No por nada ahora quiere volver.
Los números de Diego Valdés en el Club América
De acuerdo a los datos brindados por el sitio BeSoccer, las estadísticas de Diego Valdés en el Club América son los siguientes:
- Partidos jugados: 141
- Encuentros disputados como titular: 106
- Goles convertidos: 38
- Asistencias aportadas: 30
- Tarjetas recibidas: 13 amarillas y ninguna roja
- Títulos ganados: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024, Campeón de Campeones 2024 y Supercopa 2024).
Las estadísticas de Diego Valdés jugando en Vélez Sarsfield
Siempre según el mencionado sitio especializado, los números de Diego Valdés en Vélez Sarsfield de Argentina son los siguientes:
- Partidos jugados: 10
- Encuentros disputados como titular: 2
- Goles convertidos: 1
- Asistencias aportadas: 0
- Tarjetas recibidas: 0
- Títulos ganados: 2 (Supercopa Internacional 2025 y Supercopa Argentina 2025).