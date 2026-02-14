Fue rechazado de clubes europeos y ahora brilla en la Liga BBVA MX

Marcelo Flores atraviesa uno de los momentos más decisivos de su carrera. El joven futbolista que en su momento fue considerado una de las grandes promesas del futbol mexicano y llegó a estar en la órbita de clubes europeos, hoy vive una realidad distinta: se ha consolidado en la Liga MX.

Pero eso no es todo. Está a un paso de cumplir el sueño de disputar una copa del mundo. A sus 22 años, el atacante de Tigres tomó una decisión que marcó un antes y un después en su trayectoria: realizó oficialmente el one-time switch ante la FIFA para dejar de ser elegible por México y representar de forma definitiva a Canadá.

Marcelo Flores: de promesa mexicana a figura del proyecto canadiense

La historia de Marcelo Flores con la Selección Mexicana parecía destinada al éxito. Pero Canadá es el país que lo vio nacer y donde encontró mayores oportunidades de crecimiento deportivo de cara al Mundial 2026.

Debutó con el combinado mayor mexicano en 2021, cuando apenas tenía 18 años, y fue parte de los procesos juveniles Sub-16, Sub-20 y Sub-23, perfilándose como uno de los talentos a seguir en el ciclo mundialista. Pero su camino con el Tri se fue diluyendo con el paso del tiempo.

El punto de quiebre llegó en noviembre de 2025, cuando aceptó una convocatoria a un campamento de entrenamiento con la selección de Canadá. Esa decisión con Les Rouges encendió las alarmas en el entorno del futbol mexicano, sobre todo porque a inicios de 2026 fue citado para un amistoso ante Guatemala y no se presentó.

Hijo de madre con ascendencia inglesa y padre mexicano, Flores optó finalmente por abrazar sus raíces canadienses, convencido de que ahí tendría el protagonismo que no logró consolidar en el proceso mundialista de México.

La elección de Marcelo Flores de jugar para Canadá rumbo al Mundial 2026

Con la Copa del Mundo de 2026 cada vez más cerca y con sede compartida entre Estados Unidos, México y Canadá, el panorama luce mucho más favorable para el delantero. El técnico Jesse Marsch ha mostrado un interés real en integrarlo a una generación dorada que busca ser competitiva en casa.

Con el aval del one-time switch, el joven deportista se perfila como una pieza importante en el recambio generacional del conjunto candiense con la posibilidad concreta de tener un rol activo. Mientras tanto, su presente se vive en la Liga MX con Tigres UANL, club con el que tiene contrato hasta el verano de 2027, con opción a 1 año más. Su carta está tasada actualmente en alrededor de 1.4 millones de dólares.