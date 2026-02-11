México propone a la FIFA hacer esto con la Copa Mundial 2026 por el brote de sarampión

México pasa por un momento complicado en temas de salud, ya que en este 2026 se esparció por todo el país un brote de sarampión, en vísperas del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 con el duelo del combinado azteca contra Sudáfrica en el Estadio Banorte. Por lo anterior, le hicieron una propuesta a la FIFA para así evitar contagios.

La Secretaría de Salud de la CDMX hizo un llamado a los aficionados que visitarán el país a que se vacunen contra el sarampión antes de viajar, a fin de que no se contagien y pasen una amena estancia en México, que inaugurará la remodelación del Estadio Banorte en marzo con un partido contra Portugal y Cristiano Ronaldo.

La Secretaría de Salud de la CDMX le propuso a la FIFA a que incite a los aficionados a vacunarse contra el sarampión.|Unsplash

Nadine Gasman, secretaria de Salud de la CDMX, declaró que esta propuesta la trabajan en conjunto con la FMF, aunque advirtió que la vacuna no será un requisito para poder ingresar al país, pero sí es una recomendación que también se la propusieron a la FIFA, para que motive a los aficionados a acatarla.

Sarampión, enfermedad que azota a México en vísperas del mundial

La propagación del sarampión en México inició a finales de 2025 y principios de 2026, tiempo en el que se han registrado más de 9 mil contagios tanto en niños como personas adultas. Hasta el momento, suman 28 muertes por esta enfermedad, las cuales no estaban vacunadas, por ello la importancia de hacerlo.

No obstante, México cuenta con 28 millones de vacunas para combatir el sarampión, de acuerdo con un artículo del portal SinEmbargo, aunado a los 14.3 millones de dosis que se aplicaron a finales del año pasado y principios de este 2026.

Debido a lo complejo del tema, se dialoga con la FIFA para que actué e incite a los aficionados de diferentes países a que se aplique la dosis si es que no cuenta con esta vacuna, para así poder disfrutar de la Copa Mundial 2026 y apoyar a su país en las diferentes sedes del suelo azteca.