Así marcha el Grupo J, tras el debut de Argentina y Messi en el Mundial 2026

Este martes 16 de junio entró en actividad el Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en donde Lionel Messi y la Selección de Argentina golearon 3-0 a su similar de Argelia y de paso el delantero de la Albiceleste igualó la marca histórica de Miroslav Klose como máximos anotadores en justas mundialistas con 16 tantos.

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Así quedó el Grupo J del Mundial 2026

Con su contundente victoria de 3-0 sobre Argelia, Argentina tomó la cima del Grupo J de la Copa Mundial de la FIFA 2026 y se confirma como uno de los favoritos para repetir el título conseguido en Qatar 2022.

Lionel Messi marcó un hat trick, con la colaboración del guardameta Luca Zidane, para colocarse como líder de goleo individual de la justa mundialista de 2026 y empatar a Miroslav Klose como máximos goleadores en Mundiales.

Más tarde, Austria se enfrentó a la debutante Jordania que superó las expectativas, pero que no pudo soportar a la determinación austriaca que supo aprovechar también el nerviosismo de los asiáticos.

Crédito: Mexsport

El cuadro austriaco terminó quedándose con una contundente victoria de 3-1 que le permiten mantenerse en la pelea por la cima del Grupo J con tres puntos, aunque en segundo lugar por diferencia de goles.

Grupo J del Mundial 2026

Argentina - 3 puntos Austria - 3 puntos Jordania - 0 puntos Argelia - 0 puntos

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