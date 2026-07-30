OFICIAL: Delantero le dice adiós al Barcelona para jugar en la Premier League

El atacante internacional con la selección de Inglaterra Marcus Rashford utilizó sus redes sociales para emitir un emotivo mensaje de despedida a la afición azulgrana y al FC Barcelona, confirmando que no continuará en la Ciudad Condal tras concluir su cesión por un año procedente del Manchester United y de que el club catalán no ejerciera la opción de compra.

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"Estoy muy agradecido con todos en el club por hacer que mi tiempo aquí haya sido una experiencia tan positiva y memorable. He disfrutado cada momento y me llevo muchos recuerdos especiales. Le deseo al club y a todos sus aficionados la mejor de las suertes y mucho éxito en la próxima temporada. Visca el Barça", publicó el delantero en sus redes oficiales.

¿Cuáles fueron los números de Marcus Rashford con Barcelona?

Durante su etapa de un año a préstamo vistiendo la camiseta blaugrana en la temporada 2025/26, el extremo británico dejó un balance colectivo e individual destacado. Rashford aportó potencia y desborde por la banda izquierda, finalizando la campaña con un registro total de 14 goles y 11 asistencias en 47 partidos en todas las competiciones (8 de ellos anotados en LaLiga).

En cuanto a palmarés, el atacante de Manchester sumó a su expediente profesional dos títulos con el conjunto culé: la Supercopa de España 2026 y el trofeo de LaLiga 2025/26, siendo una pieza de rotación importante para el esquema táctico en los momentos decisivos del campeonato.

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¿Cuál fue su papel de Marcus Rashford en el Mundial 2026?

El cierre de la etapa de Rashford en España se da justo después de su participación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 celebrada en Norteamérica. El ariete representó a la Selección de Inglaterra, consiguiendo llegar a la instancia final del certamen y conquistando la medalla de tercer lugar tras vencer 6-4 a Francia, partido en el que dio una asistencia, además de marcar un gol decisivo durante la Fase de Grupos frente a Croacia.

Ahora, tras no concretarse el traspaso definitivo debido a los ajustes financieros y la planificación deportiva del Barcelona, el futbolista de 28 años deberá reportar de inmediato a la pretemporada del Manchester United bajo las órdenes del cuerpo técnico de los Red Devils dirigido por Michael Carrick, donde buscará afianzarse nuevamente como titular en la Premier League.

