“Se acabó”, la dura crítica que el plantel de las Chivas recibió tras la derrota ante el Toluca

Chivas está intentando, pero no puede salir del mal momento. Su partido ante el América y el triunfo en el Clásico Nacional parece que fueron un espejismo y que su presente está destinado a ser uno de los peores en muchos años. El fin de semana perdieron ante el Toluca y por goleada. Gabriel Milito, entrenador del Rebaño, sabe que no hay vuelta atrás. Que si quieren soñar con una posible calificación no puede seguir consiguiendo derrotas en el Apertura 2025.

Con un marcador de 3-0 en el que se incluye un gol de Alexis Vega, el Toluca venció a las Chivas. El conjunto del Rebaño soñaba con un despertar importante a medio torneo después de vencer al América de manera contundente. Gabriel Milito sonaba entusiasmado en cada conferencia de prensa, los jugadores lucían tranquilos e ilusionados, pero ente fin de semana, el Toluca les demostró que para pelear con los de arriba aún les falta mucho. Alexis Vega, ex de Chivas, le mandó un recadito a la afición después de sus abucheos.

Chivas Gabriel Milito recibió un mensaje alentador de André Jardine previo al Clásico Nacional

“Fue una derrota merecida que no tuvo que ver con otras derrotas que pudimos empatar o ganar. Nuestro crédito ya se acabó. Todos los equipos tenemos algún crédito. Nosotros concedimos mucho en varios partidos y no podemos conceder más. Hay que asumir y aceptar la realidad. Quedan ocho partidos por delante, auténticas finales para ver si nos recuperamos y conseguimos esa regularidad sostenida en estos ocho partidos”, reconoció Milito al término del juego ante el Toluca.

También te puede interesar:



En Chivas no se deben de permitir una derrota más

Chivas venció al América y empató ante Tigres, dos resultados favorables que permitían al Rebaño ilusionarse y escalar posición. Antes de vencer a los de Coapa estaban ubicados en el sitio 16 y ahora están en el 12, por lo que aún pueden soñar con un repechaje. Hasta el momento, el conjunto de Milito acumula dos triunfos, tres empates y cinco derrotas, por lo que de seguir sin sumar de tres, la situación se complica para un futuro cercano.

Los próximos partidos de las Chivas son ante el Necaxa y Puebla, pero cuando enfrente a los Pumas en la Jornada 12 en Ciudad Universitaria es cuando se le podría complicar más la existencia. De No sacar buenos resultados ante los Rayados y La Franja, el duelo contra los Universitarios sería de vida o muerte para seguir aspirando a la Liguilla del futbol mexicano.