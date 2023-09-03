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Fútbol

María Fassi saca la cara por México en el Portland Classic

María Fassi culminó la tercera ronda del Portland Classic con tres bajo par, mientras Gaby López se quedó fuera del torneo tras no superar el corte

María Fassi

Escrito por: Juan Manuel Arróniz

Resultados variados para las mexicanas en el Portland Classic que se lleva a cabo este fin de semana en el Columbia Edgewater Country Club. María Fassi ha tirado bajo par en las primeras tres rondas para ubicarse con un sólido -7, por su parte, Gaby López se quedó con las ganas tras no superar el corte.

El torneo inició de la mejor manera para Fassi, ya que la oriunda de Pachuca, Hidalgo abrió con birdie en el par cuatro del uno. El jueves fue una montaña rusa de emociones en donde la jugadora de 25 años combinó birdies con bogeys.

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Fassi encontró mayor consistencia el viernes y sábado, gracias en gran parte a una mejor distancia promedio en sus salidas y a un juego corto muy regular. Curiosamente, ha pegado 28 putts en cada una de las primeras tres vueltas.

Lamentablemente, López no encontró su mejor juego y verá el resto del torneo desde su casa. Tarjetas de 71 y 72 el jueves y viernes, respectivamente, la colocaron a tres golpes de superar el corte, en medio de un mar de competidoras.

A finales de julio consiguió su mejor resultado en un torneo grande, empatando en la tercera posición del Amundi Evian Championship. La capitalina suma tres victorias en el LPGA Tour.

Los resultados de María Fassi en la temporada 2023

Con 17 torneos jugados, Fassi es una de las golfistas con más eventos disputados en la campaña actual. Previo al Portland Classic había fallado tres cortes consecutivos, incluido el del AIG Women's Open.

Justo como sucediera con López, los mejores resultados para Fassi vinieron en julio. Hiló empates en la sexta posición en el Dana Open y el Dow Great Lakes Bay Invitational.

Arrancará la cuarta ronda del Portland Classic empatada en la posición 40, lugar donde también se ubican algunas campeonas de majors como Ashleigh Buhai, Lilia Vu y la canadiense Brooke Henderson.

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