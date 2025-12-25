Esta es toda la VERDAD sobre el fichaje de Marino Hinestroza en Club América: lo que se sabe

Los aficionados del Club América están ansiosos por conocer quién será el primer jugador en llegar a Coapa en el próximo mercado de fichajes. La directiva azulcrema no ha realizado movimientos formales durante las últimas semanas, una situación que empieza a preocupar en la fanaticada . Sin embargo, en los últimos días, el nombre de Marino Hinestroza comenzó a sonar en las Águilas como posible refuerzo, pero esta es la verdad del rumor.

Marino Hinestroza no llegará al Club América

El origen del rumor fue una imagen que se hizo viral en redes sociales, donde supuestamente el jugador de Atlético Nacional compartía una publicación que daba a entender su posible llegada al América . En dicha imagen aparecían dos corazones, uno amarillo y otro azul, lo que fue interpretado como una referencia hacia el conjunto de Ciudad de México. No obstante, el colombiano ya tiene todo acordado con otro club.

Hinestroza se convertiría en nuevo refuerzo de Boca Juniors

Resulta que esta imagen publicada por Hinestroza haría referencia a su inminente fichaje por Boca Juniors. Según el periodista César Luis Merlo, el extremo de 23 años ya se habría convertido en nuevo fichaje del club argentino. Los xeneizes habrían pagado alrededor de 5 millones de dólares por el total de su ficha y Marino firmará un contrato por 4 años, es decir, hasta diciembre de 2029.

🚨Marino Hinestroza es nuevo refuerzo de Boca.

*️⃣El club le compró el pase a Atlético Nacional en u$s 5M y el extremo firmará contrato por 4 años, tal como se adelantó. #TratoHecho pic.twitter.com/o7WVHlTJ6L — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2025

De esta manera, la afición del América sigue esperando por la llegada de nuevos jugadores a Coapa, luego de haber tenido un Apertura 2025 decepcionante al ser eliminados en cuartos de final frente a Rayados de Monterrey. Nombres como Agustín Palavecino han sido recurrentes durante las últimas semanas, pero la directiva aún no ha concretado ningún fichaje, situación que ya empieza a ser desesperante para los aficionados azulcremas.

🚨Marino Hinestroza en Instagram. ⬇️ pic.twitter.com/HkTjuPRDKY — César Luis Merlo (@CLMerlo) December 24, 2025

El debut del Club América en el Clausura 2026 se acerca

Restan dos semanas para que el América debute en el Clausura 2026. Tras conocerse el calendario de la Liga BBVA MX, el equipo de André Jardine deberá visitar el Estadio Caliente el día viernes 9 de enero para enfrentar a Xolos de Tijuana en la primera jornada de la Primera División del futbol mexicano. Cada vez queda menos tiempo y todo parece indicar que las Águilas saltarán al campo de juego con el mismo once inicial del semestre pasado.