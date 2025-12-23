Todos los aficionados del América quieren a este argentino para el Clausura 2026 y esto es lo que podría pasar

Club América aún no confirma ninguna baja o alta para el Clausura 2026, pero la afición se dio a la tarea de hacer ruido y presionar a la directiva del club. En las últimas horas, ha sonado el nombre del argentino Santiago Ascacíbar, quien recientemente fue campeón con Estudiantes de La Plata, aunque parece que el conjunto de Coapa solo iría por 2 mexicanos en el mercado de fichajes .

Ascacíbar fue pieza fundamental para que el equipo argentino levantara el Trofeo de Campeones tras remontar al Platense. El jugador de 28 años es capitán y figura, por lo que es seguido de cerca por River Plate y Boca Juniors, hecho que dejaría fuera de la contienda a las Águilas, de donde podría salir Ramón Juárez .

Santiago Ascacíbar es el argentino que la afición azulcrema quiere para su equipo|@santiascacibar97

De acuerdo con el portal Águilas Monumental, el fichaje del jugador argentino luce complicado, pues tiene contrato vigente hasta diciembre de 2026, por lo que cualquier equipo interesado debería pagar por él 7 millones de dólares (125.5 millones de pesos). Cabe destacar que por el momento el conjunto de Coapa tiene las plazas de extranjeros ocupadas, un punto negativo.

TE PUEDE INTERESAR:



¿Quién es Santiago Ascacíbar, jugador que los aficionados del América quieren?

Santiago Ascacíbar es un mediocampista que surgió de Estudiantes de La Plata, pero desde muy joven llamó la atención del futbol europeo, por lo que emigró a Alemania con el Stuttgart, para después jugar para el Hertha Berlín. El argentino también tuvo un paso por Italia con el Cremonese, pero nunca dio ese gran paso.

En verano de 2023 el futbolista de 28 años regresó al equipo que lo vio nacer como jugador y desde entonces ha sido un referente y uno de los elementos fundamentales para que Estudiantes de La Plata conquistara 5 títulos:

