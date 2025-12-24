América pagará lo que sea por este crack sudamericano y esta es su estrategia para ganarlo para el Clausura 2026
Club América quiere seguir mejorando su plantilla de cara al próximo torneo de la Liga BBVA MX
Recientemente se conoció qué porcentaje de la plantilla dejaría el Club América para el Clausura 2026 . En ese mismo sentido, ahora también se habla acerca de una posible incorporación de un futbolista sudamericano que es un verdadero crack. La incorporación que quieren las Águilas es la de Miguel Merentiel, por quien pagarían una verdadera fortuna.
Mientras se habla de que Ramón Juárez se alejaría del América , el conjunto de Coapa parece no perder intenciones de fichar al delantero uruguayo de Boca Juniors ni mucho menos. A pesar de que la cotización que le puso el ‘Xeneize’ es altísima, todo indica que los americanistas estarían dispuestos a hacer sacrificios para quedarse con sus servicios para el 2026.
Boca Juniors pide una fortuna por Miguel Merentiel, jugador que quiere América
Según lo que comentó el periodista Marcelo Nasarala en Closs Radio, América y Boca ya tienen conversaciones iniciadas sobre Merentiel. El delantero uruguayo tiene una cláusula de rescisión de 18 millones de dólares. En ese sentido, la estrategia de los americanistas es buscar el mejor precio posible y sacarlo por menos dinero, aunque hasta "podrían pagar lo que sea".
Merentiel, de 29 años, tiene contrato hasta diciembre de 2027 con la institución azul y oro, razón por la que no sería nada sencillo sacarlo por poco dinero de allí. Según Transfermarkt, la 'Bestia' está tasado en 6 millones de euros, pero para Boca es un jugador clave, por lo que intentarán hacer lo posible para que América no se lo lleve.
Los números de Miguel Merentiel en Boca Juniors
De acuerdo a los datos que brinda BeSoccer, sitio especializado en estadísticas de los jugadores, los números de Miguel Merentiel con Boca Juniors de Argentina son los siguientes:
- Partidos jugados: 143
- Encuentros disputados como titular: 107
- Goles convertidos: 50
- Asistencias aportadas: 15
- Tarjetas recibidas: 20 amarillas y una roja
- Títulos conseguidos: 1 (Supercopa Argentina 2022)
Miguel Merentiel llegaría a suplir un problema del América de Jardine
El fichaje de Miguel Merentiel entraría perfecto en el esquema de André Jardine puesto que el Club América tuvo la gran deficiencia en el centro del ataque. Pues entre Henry Martín, Rodrigo Aguirre y José Zúñiga sumaron apenas seis goles en el Apertura 2025. Si el delantero uruguayo llega a las Águilas, y mantiene un buen promedio de goles, será muy importante.