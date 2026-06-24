Marruecos vs Haití: HORARIO EXACTO para ver el último partido del Grupo C de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 entra en su momento decisivo y este miércoles 24 de junio, Marruecos y Haití disputarán su último partido dentro del Grupo C en un duelo con realidades completamente distintas.

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Mientras la selección marroquí llega con el boleto a dieciseisavos al alcance de la mano, Haití saltará al campo sin opciones matemáticas de clasificación, pero con el objetivo de despedirse del torneo dejando una mejor imagen.

El conjunto africano ha sido una de las gratas sorpresas del grupo. Primero logró un valioso empate ante Brasil y posteriormente consiguió una victoria de enorme peso frente a Escocia, resultados que hoy lo tienen dependiendo de sí mismo para avanzar a la siguiente ronda.

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¿A qué hora se juega el Marruecos vs Haití?

El partido entre Marruecos y Haití se disputará este miércoles 24 de junio.

Ciudad: Atlanta, Georgia

Estadio: Atlanta

Fecha: Miércoles 24 de junio

Hora: 4:00 PM (tiempo del Centro de México)

Será un partido que también tendrá implicaciones directas en la pelea por el liderato del Grupo C, especialmente por lo que ocurra en simultáneo entre Brasil y Escocia.

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Marruecos va por la clasificación… y por el liderato

Marruecos ha mostrado orden, intensidad y mucha personalidad en este Mundial. El equipo de Mohamed Ouahbi ha competido de tú a tú contra rivales de jerarquía y hoy sueña con cerrar una gran fase de grupos.

Gran parte del mérito pasa por el gran momento de Ismael Saibari, atacante que se ha convertido en el referente ofensivo del equipo. Su gol ante Escocia fue clave y confirmó el gran nivel que atraviesa.

Haití, en cambio, llega golpeada tras caer en sus dos primeras presentaciones. Primero perdió por la mínima ante Escocia y después fue superada 3-0 por Brasil, resultado que sentenció su eliminación.

Aun así, el conjunto caribeño intentará competir hasta el final. Futbolistas como Duckens Nazon y Frantzdy Pierrot buscarán aprovechar cualquier espacio para incomodar a una defensa marroquí que sabe que no puede relajarse.