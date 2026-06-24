Los partidos que se juegan HOY miércoles 24 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este miércoles 24 de junio con una jornada decisiva en la fase de grupos. Se disputarán partidos de los Grupos A, B y C, con selecciones que ya tienen medio boleto en la mano y otras que llegan obligadas a ganar para mantenerse con vida.

El gran foco para la afición mexicana estará en el cierre del Grupo A, donde México enfrentará a Chequia con la posibilidad de terminar la primera ronda con paso perfecto. Además, Brasil, Canadá, Suiza y Marruecos también tendrán partidos importantes en la lucha por llegar a los dieciseisavos de final.

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Partidos de HOY miércoles 24 de junio en el Mundial 2026

Suiza vs Canadá | 1:00 PM

Suiza llega con la obligación de confirmar su buen momento después de golear 4-1 a Bosnia y Herzegovina en la segunda jornada. El equipo europeo depende de sí mismo para avanzar y buscará imponer su experiencia ante una Canadá que también viene fuerte tras vencer 6-0 a Qatar.

Bosnia y Herzegovina vs Qatar | 1:00 PM

Bosnia todavía tiene opciones de pelear por un boleto, pero necesita ganar y esperar combinaciones. Qatar, en cambio, llega muy golpeada después de recibir seis goles ante Canadá y buscará despedirse con una mejor imagen.

Marruecos vs Haití | 4:00 PM

Marruecos quiere confirmar que no fue casualidad su gran arranque competitivo en el Grupo C. Después de vencer a Escocia, los africanos enfrentan a una Haití que sigue sin sumar y que necesita un partido casi perfecto para aspirar a la sorpresa.

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Escocia vs Brasil | 4:00 PM

Brasil llega con la presión habitual de cualquier Copa del Mundo: ganar, convencer y terminar líder. La Verdeamarela viene de derrotar 3-0 a Haití y enfrentará a una Escocia que necesita puntos para seguir con vida.

Sudáfrica vs Corea del Sur | 7:00 PM

Corea del Sur todavía pelea por avanzar y sabe que no puede fallar. Sudáfrica apenas suma un punto y necesita ganar para soñar con meterse como uno de los mejores terceros. Es un duelo de urgencias, con los asiáticos mejor posicionados.

Chequia vs México | 7:00 PM

México ya está clasificado a los dieciseisavos de final, pero buscará cerrar la fase de grupos con autoridad. El equipo de Javier Aguirre ganó sus dos primeros partidos y quiere llegar a la siguiente ronda con marca perfecta.

México busca cerrar con paso perfecto

México se medirá ante Chequia. El combinado Azteca ya tiene asegurado su lugar en los dieciseisavos de final, pero una victoria le permitiría cerrar como líder absoluto de su sector y llegar con impulso a la fase de eliminación directa.

Este partido lo podrás ver completamente EN VIVO y GRATIS a través de Azteca 7 y las plataformas digitales de Azteca Deportes.