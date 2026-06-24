Juegos GRATIS que transmite TV Azteca HOY miércoles 24 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Este miércoles 24 de junio, TV Azteca transmitirá a la Selección Mexicana, que hace su tercera presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en una justa histórica donde el conjunto azteca buscará hacer valer la localía. El tercer obstáculo en el camino azteca a los 16vos será la Selección de Chequia, en un duelo correspondiente al Grupo A que promete paralizar a toda la nación.

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Para que no te pierdas ni un solo segundo del partido, aquí te traemos la guía completa con los horarios exactos de la transmisión totalmente EN VIVO y GRATIS que tiene preparada la casa del futbol: TV Azteca.

¿A qué hora es el partido de México vs. Chequia?

El silbatazo inicial del encuentro se dará hoy miércoles 24 de junio en punto de las 19:00 horas (7:00 PM), tiempo del centro de México. El Estadio Ciudad de México será una auténtica caldera lista para empujar al conjunto nacional hacia sus primeros tres puntos del certamen.

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Horarios de la transmisión en televisión y plataformas digitales

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