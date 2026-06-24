Juegos GRATIS que transmite TV Azteca HOY miércoles 24 de junio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este miércoles 24 de junio, TV Azteca transmitirá a la Selección Mexicana que hace su tercera presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Este miércoles 24 de junio, TV Azteca transmitirá a la Selección Mexicana, que hace su tercera presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en una justa histórica donde el conjunto azteca buscará hacer valer la localía. El tercer obstáculo en el camino azteca a los 16vos será la Selección de Chequia, en un duelo correspondiente al Grupo A que promete paralizar a toda la nación.
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VE AQUÍ EL PARTIDO MÉXICO VS CHEQUIA
Para que no te pierdas ni un solo segundo del partido, aquí te traemos la guía completa con los horarios exactos de la transmisión totalmente EN VIVO y GRATIS que tiene preparada la casa del futbol: TV Azteca.
¿A qué hora es el partido de México vs. Chequia?
El silbatazo inicial del encuentro se dará hoy miércoles 24 de junio en punto de las 19:00 horas (7:00 PM), tiempo del centro de México. El Estadio Ciudad de México será una auténtica caldera lista para empujar al conjunto nacional hacia sus primeros tres puntos del certamen.
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Horarios de la transmisión en televisión y plataformas digitales
Fieles a su estilo y para que disfrutes de la mejor cobertura del planeta con las voces que tú ya conoces, Azteca Deportes desplegará una oferta multiplataforma que se adaptará a ti, estés donde estés:
- Por televisión abierta (Azteca 7): La transmisión en el "Canal del Mundial" comenzará desde las 18:30 horas (6:30 PM). Tendrás media hora de previa con el análisis táctico, el color de la afición en los alrededores del estadio y las alineaciones confirmadas. Con la narración y análisis de Christian Martinoli, Luis Garcia, Jorge Campos, Zague, Jorge Valdano, Iker Casillas, entre otros.
- Por el sitio web y la APP de Azteca Deportes: Si vas saliendo del trabajo o prefieres vivirlo de forma digital, la cobertura en aztecadeportes.com y la APP oficial arrancará mucho antes, en punto de las 17:30 horas (5:30 PM). Disfrutarás de hora y media de contenido exclusivo antes del juego con el arribo de los autobuses al estadio y el color previo al encuentro.