Martín Demichelis tiene ya nuevo equipo para dirigir en la Champions League la próxima temporada

Martín Demichelis dejará al Mallorca y llegará a un equipo que disputará la Champions League para la próxima temporada. El exentrenador de Rayados de Monterrey, que sumó 2 refuerzos en la era de Matías Almeyda, continuará en el viejo continente, luego de su fracaso por la Liga BBVA MX, ya que no le pudo dar a la afición regiomontana lo que tanto anhelan desde 2019: un título del futbol mexicano.

De acuerdo con información del insider argentino César Luis Merlo, Demichelis es el nuevo entrenador del Leipzig de Alemania, club al que llega después de dirigir al Mallorca de España para firmar un contrato por 2 años; es decir, un par de temporadas. La Selección Mexicana bajó de posición en el ranking FIFA en pleno Mundial 2026.

Martín Demichelis, exentrenador de Rayados llega a Leipzig.|Archivo

Los equipos de Martín Demichelis después de Rayados de Monterey

El argentino llegó a Rayados de Monterrey en verano de 2024 tras iniciar su carrera como entrenador en Europa y un paso en River Plate. Con el conjunto regio estuvo casi 2 torneos, en los que en uno llegó a la Gran Final, pero perdió el título de la Liga BBVA MX ante América.

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Martín fue despedido del equipo de la Sultana del Norte en mayo de 2025. Durante un semestre no dirigió, hasta que a principios de 2026 le llegó la oportunidad de entrenar a Mallorca, para salvarlo del descenso.

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Sin embargo, Demichelis no logró el objetivo y el conjunto se marchó a la Segunda División. Después de ello, el argentino renovó contrato hasta 2028, pero renunció abruptamente para fichar con el Leipzig.

Demichelis en la Champions League

El exentrenador de Rayados de Monterrey tendrá un gran reto en Alemania, ya que ahora dirigirá a un equipo que culminó la Temporada 2025-2026 en tercer lugar de la Bundesliga, por lo que clasificó a la Champions League.