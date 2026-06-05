[Video] Christian Martinoli reacciona a los autogoles de Serbia vs. México: “Son kamikazes”

México cerró con broche de oro su preparación hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El equipo dirigido por Javier Aguirre superó con contundencia a Serbia en el Estadio Nemesio Diez y lo goleó por 5-1. Si bien es cierto que la Selección Mexicana tuvo mucho mérito futbolístico para superar a su rival, los serbios se “auto liquidaron” con una serie de goles en contra. La reacción de Christian Martinoli es imperdible.

Martinoli reacciona al primer autogol de Serbia

Cuando el partido se encontraba igualado 1-1, México logró ponerse en ventaja justo antes de que finalizara la primera parte. En el minuto 45+3, el lateral izquierdo del conjunto europeo, Stefan Bukinac no pudo salir jugando por lo que decidió jugar atrás hacia su arquero. Sin embargo, Filip Stankovic estaba fuera de posición y no consiguió atrapar el balón que se dirigió de forma directa a la red para estampar el 2-1 parcial.

during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) vs (and) Serbia at Nemesio Diez Stadium, on June 04, 2026 in Toluca, Estado de Mexico, Mexico.|Jose Luis Melgarejo/MEXSPORT

El ‘Deus’ Martinoli quedó sorprendido con el accionar de Serbia cuando el primer tiempo estaba a punto de llegar a su fin. Luego de gritar el gol, su descripción no tuvo desperdicio: “Una pelota dramática, horrible, espantosa… Van y abrazan al lateral de la izquierda. Y es que lo que hizo fue verdaderamente grotesco. Este autogol es verdaderamente grotesco”, sentenció el narrador de TV Azteca Deportes.

Christian Martinoli no podía creer el segundo autogol de los serbios

Con el 3-1 en el marcador, México tuvo un tiro de esquina a favor en el minuto 72 de partido. Alexis Vega fue el jugador del seleccionado mexicano quien se encargó de ejecutar el cobro. Su remate no se elevó lo suficiente, pero en el intento de despejar el balón, el lateral Adem Avdic terminó rematando a su propia portería para estampar el 4-1 parcial en el marcador. A estas alturas, Martinoli ya no podía creer lo que estaba viendo con sus propios ojos.

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Tras el grito de gol, el narrador no pudo contener su indignación con el rendimiento del equipo serbio: “El centro era infame pero lo de… madre santísima... ¡Avdic! ¡Qué hizo! Están liquidando a Ilic y a Stankovic. ¡Los jugadores de Serbia son kamikazes! ¡Están haciéndose un harakiri! ¡¿Qué es esto?!”. Una noche de terror para los laterales izquierdos del conjunto europeo. Finalmente, México se quedó con la victoria por 5-1 en Toluca.

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