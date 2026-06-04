¿Serbia va a ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026™? Esto es lo que se sabe del equipo que enfrentará a México

México cerrará este jueves 4 de junio su preparación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con un amistoso ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez, en Toluca. El partido está programado para las 20:00 horas del centro de México y será transmitido de forma gratuita por la señal de Azteca 7.

El duelo no es menor para Javier Aguirre: será la última prueba antes del debut mundialista de México frente a Sudáfrica, programado para el jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Sin embargo, pese a ser una selección histórica, Serbia no acudirá a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Serbia será una de las ausencias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Crédito: @FSSrbije / X

¿Por qué Serbia no disputará la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Serbia se quedó fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por una eliminatoria muy irregular en el Grupo K de UEFA. Terminó tercera con 13 puntos, apenas uno menos que Albania, que fue segunda y avanzó al repechaje. Inglaterra ganó el grupo con puntaje perfecto: 24 puntos, ocho triunfos en ocho partidos. Los serbios finalizaron terceros y quedaron sin opciones de clasificación.

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La clave estuvo en los cruces directos. Serbia no pudo ganarle a Albania: empató 0-0 como visitante y perdió 1-0 como local, un resultado que terminó siendo decisivo en la pelea por el segundo lugar. Además, fue ampliamente superada por Inglaterra: cayó 5-0 en casa y luego 2-0 en Wembley.

En números, su eliminatoria dejó una señal clara: Serbia hizo 9 goles y recibió 10 en ocho partidos. Para una selección con nombres importantes como Aleksandar Mitrovic, Dusan Vlahovic, Sergej Milinkovic-Savic o Filip Kostic, el rendimiento quedó por debajo de lo esperado.

Serbia finalizó tercera en su grupo de eliminatorias UEFA|Crédito: @FSSrbije / X

El rendimiento reciente de Serbia antes de enfrentar a México

Su forma reciente tampoco es del todo sólida. En marzo venció 2-1 a Arabia Saudita en un amistoso, con goles de Strahinja Pavlovic y Aleksandar Mitrovic tras empezar perdiendo. Fue un partido que dominó ampliamente: 23 remates contra apenas tres del rival.

Sin embargo, el golpe más reciente fue duro: Serbia viene de perder 3-0 ante Cabo Verde, una selección que jugará su primera Copa Mundial de la FIFA™ y que llega en crecimiento después de clasificar por encima de Camerún en África. Ese resultado refuerza la idea de un equipo europeo con talento individual, pero con dudas fuertes en funcionamiento, solidez y confianza antes de enfrentar a México.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

