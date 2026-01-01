El más caro de Chivas: Así subió el precio de Armando González en 2026

El crecimiento de Armando González en el último año no solo se reflejó dentro de la cancha, sino que también tuvo un impacto directo en su cotización. El delantero se convirtió en el futbolista más valioso del plantel de Chivas en cuestión de pocos meses, al pasar de ser una promesa de la Liga BBVA MX a consagrarse campeón de goleo y MVP del Apertura 2025 .

De acuerdo con las actualizaciones del sitio Transfermarkt, el valor de la Hormiga se elevó de 2,5 millones de euros en septiembre a €7,000,000 al finalizar el año , una variación que pocos jugadores mexicanos lograron en tan corto tiempo. Este incremento se debe a una combinación de factores que van desde el rendimiento, la edad, y el protagonismo.

Durante el Apertura 2025, González fue uno de los nombres propios del torneo. Su capacidad para resolver partidos, aparecer en momentos clave y sostener regularidad a lo largo del semestre lo colocó en el radar de analistas y visores internacionales. Más allá de las cifras goleadoras, su evolución técnica y táctica de la mano de Gabriel Milito le permitió convertirse en una pieza central del ataque rojiblanco.

Desde el club son más conscientes de este escenario. Por eso, más allá de la cifra que marca Transfermarkt, reportes cercanos a Guadalajara aseguran que la directiva tendría pensado sacar aún más dinero por él en una futura venta hacia el mercado europeo.

En estos momentos, la Hormiga se enfoca en su recuperación física y en llegar en plenitud al Clausura 2026. El periodista Alex Ramírez afirmó que el jugador se encuentra en constante evaluación y que el club busca que pueda llegar a estar presente desde las primeras jornadas.

Los jugadores más caros de la Liga BBVA MX, con Armando González

Tras la actualización de costos de Transfermarkt, el top 10 de jugadores más caros de la Liga BBVA MX quedó conformado de la siguiente manera:

