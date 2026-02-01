¿MÁS COMPETENCIA? El delantero que llegaría al Milan para competir con Santiago Giménez

Mientras Santiago Giménez sigue recuperándose de su lesión de tobillo, el Milan estaría a un paso de reforzar más su delantera. De acuerdo a diversos reportes, el club rossonero habría alcanzado un acuerdo verbal con la estrella del Crystal Palace, el delantero francés Jean-Philippe Mateta, en una operación que podría concretarse en los próximos días.

La negociación, sin embargo, aún depende de un movimiento clave, ya que el Palace aún debe de asegurarse de tener un reemplazo antes de liberar a su goleador. El club inglés intenta cerrar el fichaje de Jorgen Strand Larsen del Wolverhampton, en una operación valorada en 50 millones de euros que se ha detenido, por esta situación.

Más competencia para Santiago Giménez

Mateta, de 27 años, atraviesa el mejor momento de su carrera en la Premier League. En la presente temporada ha anotado ocho goles en 23 partidos, además, de sumar 19 y 17 tantos en las dos campañas anteriores, números que fueron vitales para que el cuadro de Londres haya conquistado su primera FA Cup y jugar competiciones europeas como la Conference League.

Su valor estimado ronda los 40 millones de euros, y su deseo es dar el salto a un equipo que tengas posibilidades de disputar la Champions League, por lo que ha acelerado las negociaciones. El Milan busca con su llegada un '9' de garantías para su proyecto, mientras el Nottingham Forest también mantiene interés en el futbolista, aunque el acuerdo con los italianos parece más avanzado. Todo dependerá ahora de que el Palace encuentre sustituto.

