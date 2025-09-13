¿Más que Sergio Ramos? Anthony Martial dio el sí y aceptó este inmenso salario para jugar en Rayados

Rayados de Monterrey sacudió el mercado de fichajes con la llegada de Anthony Martial, futbolista con pasado en equipos europeos como Manchester United y AS Mónaco. El francés se convirtió en uno de los fichajes de última hora de la Liga BBVA MX y hay mucha expectativa con su debut oficial. Si bien es cierto que Rayados pagó solamente poco más de un millón de dólares por su fichaje, su salario es realmente gigante. ¿Supera a Sergio Ramos?

De acuerdo a la información que comparten diversos medios locales, Anthony Martial recibirá entre 4 y 4,5 millones de dólares por temporada en Monterrey, por lo que se convierte en uno de los jugadores mejor pagados de toda la Liga BBVA MX. Sin embargo, el francés no supera a Sergio Ramos, pues el español percibe 5 millones, siendo el salario más alto de Rayados. Por otro lado, la alineación de Monterrey es increíble con la llegada de Martial .

Mexsport Anthony Martial ganará menos dinero que Sergio Ramos en Rayados

Cabe destacar que el futbolista con pasado en Sevilla firmó un contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 con la posibilidad de extender su vínculo con Rayados por un año más. De esta manera, Monterrey suma una nueva figura más a su plantilla, la cual ya cuenta con jugadores de gran jerarquía como el propio Ramos, Sergio Canales, Oliver Torres, Lucas Ocampos, entre otros.

Il est temps d’écrire ton histoire en bleu et blanc, @AnthonyMartial.💙🤍 pic.twitter.com/k0gGDp8hQt — Rayados (@Rayados) September 12, 2025

¿Cuándo podría debutar Anthony Martial con Rayados?

Con un panorama realista, lo más probable es que Martial tenga su debut con Rayados el día miércoles 24 de septiembre, fecha en la que La Pandilla visitará a Toluca por la Liga BBVA MX. Si bien es cierto que Monterrey enfrentará a Querétaro este 14 de septiembre y recibirá al América el día 21 de este mismo mes, la falta de futbol del francés podría hacer que su estreno demore más de lo esperado.

Y es que Martial no juega de manera profesional desde hace más de un mes: su último partido oficial fue el 24 de julio ante Hapoel Beer Sheva, por la segunda ronda de la Conference League. En aquel partido, el delantero de 29 años disputó 32 minutos ingresando desde el banquillo y, desde entonces, no volvió a tener protagonismo dentro de un terreno de juego.