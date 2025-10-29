Massimiliano Allegri está harto de que Santi Gimenez no meta goles y el otro día se sinceró sobre su futuro

Massimiliano Allegri llamó la atención con sus declaraciones acerca de Santi Gimenez, quien podría obtener un logro en la Serie A, pese a su sequía goleadora . El segundo entrenador más ganador de Italia se sinceró sobre la situación del mexicano, a quien todavía le tiene fe y espera que en un futuro muy cercano vuelva a marcar con el Milan. Está harto de que la falta de goles genere críticas.

“Santiago está bien, trabaja duro para el equipo. No se trata de que entre y lo haga bien contra la Fiorentina y tenga que ser titular siempre, y luego no haga un buen partido contra el Pisa y debemos dejarlo fuera; o eres bueno o no lo eres. Gimenez es un buen jugador, siempre ha marcado goles y también los marcará con el Milan”, mencionó en conferencia de prensa Allegri, quien piensa darle competencia al delantero con un fichaje .

AC Milan El entrenador del Milan confía en que Santiago Gimenez marcará muchos goles, pues lo consideró un buen jugador

La sequía goleadora de Santiago Gimenez que preocupa a Massimiliano Allegri

Santiago Gimenez vive un momento complicado en su carrera futbolística, pues está a próximo a cumplir 6 meses sin hacer gol en la Serie A, ya que el último fue el 9 de mayo de este año contra el Bologna. No obstante, el seleccionado mexicano marcó el 23 de septiembre ante Lecce, aunque fue en la Copa de Italia.

El exjugador de Cruz Azul ha disputado hasta el momento las 9 jornadas que van de la Temporada 2025-2026 de la Serie A; sin embargo, no ha podido anotar ni dar ninguna asistencia, algo preocupante para su entrenador Massimiliano Allegri. Para variar, el delantero salió lesionado en el último duelo de la liga.

Tras 62 minutos jugados, Santiago Gimenez tuvo que abandonar el campo por un fuerte golpe en el partido entre Atalanta y Milán 😬 pic.twitter.com/Ox7P7kBst9 — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 28, 2025

Lo que se sabe de la lesión de Santiago Gimenez

Santiago Gimenez fue titular en el encuentro que Milan empató a un gol contra Atalanta, pero al minuto 62 recibió una dura entrada que lo obligó a salir de cambio. Hasta el momento se desconoce qué tan grave fue, pero todo parece indicar que solo fue el golpe momentáneo, ya que el club no ha emitido ningún comunicado acerca de una posible baja.