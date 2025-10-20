Santiago Gimenez peligra en el Milan; le llegaría competencia al mexicano en el ataque italiano

Massimiliano Allegri sigue confiando en Santiago Gimenez pese a su falta de gol. El delantero mexicano no puede hacerse presente en el marcador de la Serie A con el Milan , pero su entrenador entiende a la perfección que está cumpliendo con otro papel dentro de la cancha. Ahora suena muy fuerte el nombre de Heung-Min Son, quien podría llegar a reforzar al conjunto italiano.

No es precisamente que Heung-_Min Son juegue la misma posición que Santiago Gimenez, pues uno es extremo y el otro centrodelantero. En lo que le podría hacer competencia es que el coreano también puede fungir en ocasiones como delantero y hacer goles importantes. El Milan venció el fin de semana a la Fiorentina 2-1 y Gimenez estuvo dentro del campo 33 minutos y puso una asistencia.

Heung-Min Son milita recientemente con el LAFC de la MLS, pero el torneo en Estados Unidos está a punto de terminar y su actividad probablemente regrese hasta febrero. Lo que no quiere el atacante es perder ritmo de cara al Mundial del 2026 y, por lo mismo, buscaría un club que lo contrate por algunos meses.

Massimiliano Allegri hace broma con Santi Gimenez

El entrenador del Milan, Massimiliano Allegri, justificó que Santiago Gimenez no fuera titular ante la Fiorentina y hasta hizo una broma comparándolo con una de las leyendas italianas. Christian Vieri le cuestionó al italiano sobre la ausencia del mexicano y la respuesta fue épica en la conferencia de prensa.

“Si te hubiera tenido en el banquillo (Christian Vieri), quizá habría puesto a (Santi) Gimenez de titular. Bromas aparte, si lo hubiera puesto de titular, no habría tenido a ningún otro delantero en el banquillo”, comentó el timonel. También aseguró que cuando entró Santi, Leao se sintió más libre con la pelota.