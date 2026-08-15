 Mateo Chávez: así ha evolucionado su valor de mercado desde que jugaba en Chivas hasta hoy

Mateo Chávez ha tenido un buen arranque en la Eredivisie, pues en su más reciente partido se mandó 2 asistencias en el triunfo del AZ Alkmaar contra el Utrecht por marcador de 4-1. Es por ello que su nivel sorprende a todos en Europa y se posiciona como el mexicano con mejor rendimiento tras la justa mundialista. Es por ello que su valor en el mercado ha incrementado, en comparación con cuando jugaba con Chivas.

De acuerdo con la plataforma Transfermarkt, el lateral izquierdo tiene un valor en el mercado de 4 millones de euros, que en pesos mexicanos son 78.7 millones de pesos. Este precio fue actualizado en marzo de 2026, por lo que podría incrementar en los próximos meses, luego de salir campeón con el AZ Alkmaar tras vencer al PSV.

Mateo tenía un precio de 3 millones de euros cuando jugaba para Chivas.|@mateo.chaveez

El precio de Chávez con Chivas

El futbolista de 22 años surgió de las Fuerzas Básicas de Chivas, club por el que pasó por todas las categorías hasta llegar al primer equipo, con el que estuvo hasta verano de 2025, cuando el conjunto de Países Bajos lo fichó.

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Hasta verano de 2025, Mateo tenía un precio de 3 millones de euros, que en pesos mexicanos son poco más de 59 millones. Es decir, el seleccionado mexicano aumentó un millón de euros su valor en el mercado.

Mateo Chávez está encendido

El lateral izquierdo está encendido tras disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la Selección Mexicana, ya que solo un partido le bastó para marcar un gol y ser considerado Jugador del partido. El canterano de Chivas tuvo un buen regreso, ya que suma varios logros.

