 Ni Quiñones ni Raúl Jiménez: el mexicano que sorprende a todos en Europa con su nivel tras el Mundial

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ terminó hace casi un mes con España como campeona y con fotos nunca antes vistas de la justa. En dicha competencia destacaron Raúl Jiménez y Julián Quiñones, quienes fueron los goleadores de la Selección Mexicana. Pero hay un mexicano que está on fire y sorprende a todos en Europa con su nivel.

Mateo Chávez es el jugador que muestra un gran nivel tras el Mundial de 2026, pues se coronó en Países Bajos y en el más reciente partido del AZ Alkmaar se mandó un partidazo al dar 2 asistencias para que su equipo goleara al Utrecht en la segunda jornada de la Eredivisie y se colocara como líder con 6 puntos.

Mateo Chávez es el jugador que muestra un gran nivel, pues en el más reciente partido del AZ Alkmaar se mandó un partidazo al dar 2 asistencias.|@mateo.chaveez

Los números de Mateo Chávez tras el Mundial 2026

El canterano de Chivas solo disputó un partido de titular en la justa mundialista. El lateral izquierdo jugó contra República Checa, partido en el que marcó el primero de los 3 goles de la Selección Mexicana. Chávez no solo marcó, sino que fue considerado el Jugador del Partido. Ahora, al regresar a su club, no hace otra cosa más que reventarla.



Campeón de la Supercopa de los Países Bajos tras vencer al PSV

Segunda victoria de la temporada en la Eredivisie

Dos asistencias y tercera titularidad consecutiva

Liderato del AZ Alkmaar en la Eredivisie tras 2 jornadas disputadas.

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Las carreras de Quiñones y Jiménez tras el Mundial 2026

Quiñones y Jiménez no se quedan atrás, pues ya marcaron con sus respectivos clubes tras el término del Mundial 2026. El naturalizado mexicano se estrenó en la nueva temporada de Arabia Saudita con un tanto y una asistencia. Mientras que el canterano del América anotó gol en su regreso a los Wolves.