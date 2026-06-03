Matías Almeyda: cuántos goles metió en mundiales cuando era jugador el nuevo DT de Rayados de Monterrey

Matías Almeyda es nuevo entrenador de Rayados de Monterrey y estará al mando del primer equipo hasta el año 2030, siendo el líder deportivo elegido para el nuevo proyecto de los regiomontanos. Además de tener una extensa carrera como técnico y con experiencia en la Liga BBVA MX, el ‘Pelado’ también fue jugador de futbol profesional en un pasado y participó de la Copa Mundial de la FIFA™ en dos oportunidades.

El actual entrenador de La Pandilla defendía los colores de la Selección de Argentina, equipo que hoy afronta la posibilidad de sufrir dos bajas de peso para la edición 2026, aunque su registro goleador no es para nada llamativo. Esto se debe a que Almeyda solía tener un perfil más defensivo, centrándose en el orden táctico del equipo y no se caracterizaba por ser un jugador con mucha llegada al área rival.

Los goles de Matías Almeyda con Argentina en mundiales

El ‘Pelado’ Almeyda no convirtió goles con la Selección de Argentina en ninguna de las dos ediciones de Copa Mundial de la FIFA™ en las que participó. El hoy entrenador de Rayados formó parte del plantel de la ‘Albiceleste’ durante los torneos de Francia 1998 y Corea-Japón 2002. Sin embargo, jugaba como mediocampista defensivo y su función principal era recuperar, equilibrar y sostener al equipo.

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En Francia 1998, fue el torneo donde Almeyda tuvo un rol más importante dentro del combinado argentino. Fue titular en los cinco partidos que disputó la ‘Albiceleste’ en esa Copa Mundial de la FIFA™: ante Japón, Jamaica, Croacia, Inglaterra y Países Bajos. A pesar de no haber marcado goles, fue clave para que el cuadro sudamericano alcance los cuartos de final del torneo.

A diferencia del torneo anterior, su participación fue mucho menor en Corea-Japón 2002. En esta edición, Almeyda jugó únicamente el partido ante Suecia, el 12 de junio de 2002, duelo que terminó 1-1 y significó la eliminación de Argentina en fase de grupos. Esta fue la última vez que la ‘Albiceleste’ cayó eliminada en primera ronda de una justa mundialista; anteriormente lo había sufrido en Chile 1962 y Suecia 1958.

Almeyda como jugador de la Selección de Argentina

Matías Almeyda no era un futbolista goleador

El ‘Pelado’ Almeyda no fue un futbolista reconocido por su capacidad goleadora, sino por su despliegue, intensidad y lectura táctica en la mitad de la cancha. Incluso en su carrera con Argentina, su cifra total fue muy baja en ataque: Transfermarkt lo registra como exseleccionado argentino con 40 partidos y 1 gol con la ‘Albiceleste’.

El único gol de Matías Almeyda con la Selección Argentina lo marcó el 12 de enero de 1997 en la victoria por 1-0 frente a Uruguay, correspondiente a las Eliminatorias Sudamericanas para la edición de Francia 1998. El tanto del ‘Pelado’ llegó a través de un remate de media distancia que venció al arquero uruguayo, dándole los tres puntos al equipo dirigido por Daniel Passarella en el Estadio Centenario de Montevideo.

