Estas 2 figuras de Argentina podrían perderse la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión

La Selección de Argentina buscará revalidar su título mundial conseguido cuatro años atrás en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, el equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con un presente distinto a la justa mundialista, principalmente, debido a que varias de sus figuras se encuentran “entre algodones”. En este contexto, dos jugadores importantes podrían salir de la lista final de último momento por lesión.

A pesar de que, en un principio, la lista de lesionados era aún más extensa, el cuerpo técnico del cuadro sudamericano comenzó a reducir la misma en los siguientes entrenamientos. Sin embargo, hay dos jugadores argentinos que están tardando más de lo estimado en recuperarse y sus presencias en el debut de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ son una incógnita. Se tratan de Nicolás Paz y Gonzalo Montiel.

Nico Paz, la posible gran ausencia de Argentina

Nico Paz, jugador de Argentina

Diversos reportes internacionales señalan que Nico Paz, figura del Como de Italia y que su ficha pertenece al Real Madrid, aún se encuentra arrastrando dolores en su rodilla izquierda producto de una leve lesión ósea que padeció en las últimas jornadas de la Serie A. Hasta el momento, el mediocampista ofensivo no se encuentra al cien por cien desde lo físico, pero también es cierto que está realizando un tratamiento especial para dejar la molestia atrás.

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De todos modos, el cuerpo técnico comandado por Lionel Scaloni luce optimista con la recuperación de Paz, ya que creen que podría llegar en condiciones para el debut de la ‘Albiceleste’ contra Argelia el próximo 16 de junio. Cabe destacar que su presencia no está asegurada y, a pesar del optimismo, la Selección de Argentina tiene a un reemplazo entre manos en caso de que no pueda estar disponible.

Gonzalo Montiel, una alternativa que podría caerse

Gonzalo Montiel, jugador de Argentina

Es un hecho que el futbolista de River Plate no es considerado titular por Scaloni. Sin embargo, la posición de lateral derecho es una de las más vulnerables dentro del seleccionado sudamericano. En estos momentos, Nahuel Molina corre con amplia ventaja sobre Montiel, pero este último es considerado el primer recambio en caso de que el jugador del Atlético Madrid no esté en condiciones de jugar.

No obstante, Montiel ha generado preocupación dentro del cuerpo técnico de la ‘Albiceleste’ ya que arrastra una lesión muscular de grado 2 y, pese a que los últimos movimientos realizados en las prácticas fueron alentadores, aún no está recuperado al cien por ciento. Al igual que Nico Paz, el lateral derecho con pasado en Sevilla tiene posibilidades de quedar fuera de la convocatoria de 26 jugadores para disputar el certamen internacional.

Los reemplazos que maneja Argentina

En caso de que ninguno de los dos jugadores logre recuperarse a tiempo, Scaloni ya tiene a dos nombres en su cabeza para reemplazarlos. Reportes internacionales indican que Emiliano Buendía entraría en lugar de Nico Paz, jugador que viene de ganar la UEFA Europa League con el Aston Villa. Por su parte, Nicolás Capaldo, capitán del Hamburgo de Alemania, tomaría el lugar de Montiel.