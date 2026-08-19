Matías Almeyda por fin hizo brillar a Lucas Ocampos y este es el secreto

Lucas Ocampos llegó a Rayados a mediados del año 2024 luego de haber establecido una extensa carrera en Europa. Las expectativas en el argentino eran muy elevadas, pero nunca terminó de demostrar esa calidad que le permitió permanecer en el Viejo Continente por más de 12 años. Sin embargo, la llegada de Matías Almeyda a los banquillos provocó que el delantero regresara a su mejor nivel.

Con la reanudación de la Liga BBVA MX tras la pausa mundialista, Ocampos consiguió marcar ocho goles en lo que va del 2026. Esta cifra supera el registro anterior, de siete goles entre los años 2024 y 2025. El extremo de 32 años recuperó su faceta goleadora, la cual lo llevó a jugar en equipos importantes de Europa como AC Milan, Olympique de Marsella, Sevilla, entre otros. Lo cierto es que Almeyda tiene un notable protagonismo en su crecimiento.

Matías Almeyda y cómo influyó en el rendimiento de Lucas Ocampos

El ‘Pelado’ es un entrenador que conoce a la perfección a Ocampos. Fue quien lo hizo debutar en River Plate en 2011, cuando tenía 17 años. Conoce su personalidad, sabe cómo exigirle y entiende que su mejor versión aparece cuando juega con intensidad, ataca espacios y se siente importante.

Lucas Ocampos|Rayados

Luego del doblete que convirtió ante Santos Laguna, el técnico argentino afirmó que volvió a observar a aquel futbolista joven: “Vi un toro, un tren. Ese es el Lucas Ocampos que quiero”. Cuando parecía que el delantero estaría atravesando sus últimos meses en Monterrey, Almeyda llegó para recuperarlo y convertirlo nuevamente en una pieza fundamental del equipo.

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El estilo de juego también influye, ya que actualmente cuenta con más protagonismo cerca del área. En el nuevo Rayados, Ocampos no queda limitado a recibir abierto y generar centros. Parte desde la banda, pero dispone de libertad para cerrar hacia el área, atacar el segundo poste y terminar las jugadas. Además, se convirtió en uno de los ejecutores de penales. Eso elevó considerablemente su volumen de remates y sus posibilidades de marcar.

Hasta cuándo tiene contrato Lucas Ocampos con Rayados

Lucas Ocampos tiene contrato con Rayados hasta junio de 2027. El atacante argentino llegó procedente del Sevilla en septiembre de 2024 mediante una transferencia definitiva y firmó un vínculo por tres temporadas con la institución regiomontana.

Esto significa que al futbolista le resta menos de un año de contrato y podrá negociar libremente con otro equipo a partir de enero de 2027 si no renueva previamente. Por el momento, Monterrey no ha informado sobre conversaciones para extender el acuerdo, aunque su resurgimiento bajo las órdenes de Matías Almeyda podría cambiar los planes de la directiva.

Ocampos cumplirá 33 años en julio de 2027, por lo que Rayados deberá decidir próximamente si aprovecha su gran momento para ofrecerle una renovación o si permite que finalice su vínculo al término del Clausura 2027.