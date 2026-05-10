Rayados de Monterrey podría pagar hasta 10 millones por el reemplazo de Sergio Canales; es argentino

Rayados comenzó su plan de reestructuración de cara al Apertura 2026 y la primera decisión fuerte fue la destitución de José Antonio Noriega para darle lugar al neerlandés Dennis Te Kloese como director deportivo. Con este cambio en la cúpula dirigencial, Monterrey busca un cambio rotundo en cuanto al futbol del equipo y ahora los focos están puestos en el reemplazo de Sergio Canales.

El mediocampista español se despidió de la institución mexicana y, si bien no confirmó su próximo equipo, todo parece indicar que regresará a su país natal para jugar en el Racing de Santander. Mientras tanto, la nueva directiva de Rayados está en plena búsqueda de su “nuevo Canales” para la próxima temporada y todos los cañones apuntan al futbol argentino: Alan Lescano.

¿Quién es Alan Lescano, jugador argentino?

Lescano es una de las joyas de la Liga Profesional, quien también ha sido seguido de cerca por equipos como Boca Juniors. Actualmente, defiende los colores de Argentinos Juniors y la directiva de Monterrey lo contempla como el reemplazo ideal de Sergio Canales. Con apenas 24 años, el mediocampista ofensivo ha destacado en el futbol argentino y su salto al exterior podría estar más cerca que nunca.

TE PUEDE INTERESAR:



Sin embargo, no sería una operación sencilla para el cuadro regiomontano. Recientemente, amplió su contrato con el conjunto argentino hasta diciembre de 2029, de acuerdo a la información que compartió el periodista César Luis Merlo. Esto quiere decir que Rayados deberá negociar sí o sí con Argentinos Juniors para concretar su salida, la cual no será para nada barata.

El monto que piden en Argentina por Lescano

La misma fuente pudo asegurar que Monterrey debería desembolsar entre 8 y 10 millones de dólares para comprar la totalidad de su ficha. Este dinero no sería fácil de pagar a pesar de la amplia billetera que suele tener el cuadro de Sultana del Norte. Sin embargo, el volante está siendo analizado detenidamente por la institución.

Diversos reportes señalan que Walter Erviti estuvo presente en los encuentros recientes de Argentinos Juniors para conocer las intenciones e interés. De momento, no existe ninguna oferta formal por parte de Rayados, pero es un hecho que la directiva lo ve como el sustituto ideal para rellenar el hueco que dejó Sergio Canales con su salida del Barrial.

