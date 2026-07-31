La sorpresiva reacción de Matías Almeyda tras la salida de Guido Pizarro de Tigres

Guido Pizarro dejó de ser entrenador de Tigres en el arranque del Apertura 2026 luego de asumir el mando a principios del 2025. Su legado dentro de la institución no solo radica en su trabajo como entrenador, ya que en su etapa como jugador profesional levantó 11 títulos oficiales con el club. Por eso, las reacciones no tardaron en llegar y uno de los que opinó fue Matías Almeyda, entrenador de Rayados de Monterrey.

A Matías Almeyda le prerguntaron sobre la salida de Guido Pizarro, a lo que el entrenador de Rayados terminó por sorprender a la prensa con su respuesta. Lejos de mandar algún mensaje al rival de la ciudad, no dudó en respaldar el proceso de su colega en Tigres.

Matías Almeyda habló de la salida de Guido Pizarro de Tigres

Matías Almeyda revela las dificultades que vive un entrenador de futbol

El DT de Rayados explicó las dificultades que un entrenador de futbol pasa cuando termina por quedarse sin equipo. Almeyda explicó que los cambios que se avecinan para un entrenador sin trabajo son sustanciales: desde dejar el lugar en el que estás hasta la incertidumbre de tu nuevo destino.

“Yo siempre que se va un entrenador, soy entrenador, me pongo en la piel de ellos, viene un cambio grande. Tienes que abandonar el lugar donde estás, donde lo elegiste, te tienes que mudar, no sabes a dónde vas a ir. Es muy triste sentirlo. Siempre voy a estar a favor del entrenador. Le mando el apoyo”, comentó Almeyda en rueda de prensa.

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Por qué salió Guido Pizarro de Tigres

Guido Pizarro registró un récord de 33 victorias, 22 empates y 19 derrotas en 74 partidos dirigidos. En las tres temporadas que cerró como entrenador de Tigres logró llegar a unas Semifinales, una Final y unos Cuartos de Final, además de contar con un subcampeonato en la Liga de Campeones de la CONCACAF.

Guido Pizarro registró 33 victorias, 22 empates y 19 derrotas en 74 partidos|@guido.pizarro19

El mismo entrenador argentino explicó que su salida de Tigres no consistió en los resultados que registró con el primer equipo, sino que fue una larga charla en la que tanto la directiva como el entrenador consideraron por mutuo acuerdo cerrar una etapa para dar comienzo a otra totalmente nueva. Ante ello, Gerardo Torrado y el resto de la directiva ya se encuentran en la búsqueda de encontrar a un nuevo entrenador.

