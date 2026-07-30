Guido Pizarro: cuál es el nivel de estudios del ex DT de Tigres

Guido Pizarro dejó de ser entrenador de Tigres UANL luego de no conseguir los resultados esperados en el inicio del Apertura 2026. El conjunto universitario sigue sin ganar tras disputar sus dos primeros partidos, situación que llevó a que el entrenador argentino decidiera presentar su renuncia a su cargo. Pese a este desenlace, el referente de los Felinos cuenta con una formación respaldada.

¿Cuál es el nivel de estudios de Guido Pizarro?

Existe poca información pública sobre los primeros años escolares de Guido Pizarro. No se conoce en qué institución cursó la primaria, pero sí se sabe que posteriormente asistió al colegio secundario en Argentina.

El propio exfutbolista habló sobre el tema en una entrevista publicada por Fortaleza Granate en diciembre de 2012. En aquella conversación reconoció que no había logrado terminar la secundaria y que todavía tenía algunas materias pendientes.

Pizarro explicó que las constantes faltas provocadas por sus compromisos futbolísticos le impidieron continuar con normalidad. Desde muy joven formó parte de las fuerzas básicas de Lanús y en 2009, con 19 años, debutó en la Primera División de Argentina.

Guido Pizarro of Tigres during the 8th round match between Leon and Tigres UANL as part of the Liga BBVA MX, Torneo Clausura 2025 at Nou Camp Stadium, on February 22, 2025 in Leon, Guanajuato, Mexico.|Eduardo Serratos/Eduardo Serratos

¿Guido Pizarro estudió una carrera universitaria?

Hasta el momento, tampoco hay constancia pública de que Pizarro haya cursado una licenciatura o una carrera universitaria convencional. Sin embargo, sí cuenta con formación académica relacionada directamente con el deporte.

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Tigres informó que el argentino realizó un Máster en Dirección Deportiva por la Universidad de Barcelona. Este programa le permitió ampliar sus conocimientos en áreas como la gestión, la planificación y el funcionamiento de una institución deportiva.

El máster no debe presentarse como una licenciatura, pues se trata de una preparación especializada. Además, Pizarro cursó una especialización en coaching emocional, aunque el club no reveló en qué institución la realizó ni cuánto tiempo duró el programa.

Guido Pizarro, nuevo entrenador de Tigres|Crédito: Mexsport

¿Qué estudió Guido Pizarro para ser entrenador?

Pizarro comenzó a prepararse para dirigir mientras todavía era jugador de Tigres. El argentino completó el curso de entrenador de la Federación Mexicana de Futbol y obtuvo la Licencia Pro, acreditación que le permitió ejercer profesionalmente en México.

La institución destacó esta preparación cuando lo nombró director técnico en marzo de 2025. La transición fue inmediata: disputó su último partido como futbolista y, horas después, aceptó el reto de hacerse cargo del mismo vestidor que había capitaneado.

Algunos medios señalaron que Pizarro tenía una Licencia UEFA Pro. Sin embargo, el comunicado de Tigres únicamente confirmó que terminó el curso de la FMF y obtuvo la Licencia Pro. Por ello, esa es la acreditación que puede darse por comprobada.