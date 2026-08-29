Matías Almeyda reaccionó al interés de River Plate de sacarlo de Rayados de Monterrey

Matías Almeyda fue cuestionado directamente sobre la posibilidad de regresar a River Plate tras la salida de Eduardo Coudet. El actual entrenador de Rayados de Monterrey fue abordado por la prensa luego de un entrenamiento de “La Pandilla”, pero su reacción llamó mucho la atención.

La respuesta de Matías Almeyda al interés de River Plate

Después de abandonar El Barrial y atender a algunos aficionados, Almeyda recibió una pregunta concreta de los medios sobre si ya había sido contactado por dirigentes de River Plate. El argentino escuchó el cuestionamiento, volteó hacia la calle e hizo un gesto con la mano antes de retirarse sin ofrecer declaraciones.

|Crédito: Instagram/@rayados

De esta manera, el entrenador de Rayados no confirmó ni negó que exista algún acercamiento con el conjunto argentino. Su silencio se produjo apenas horas después de que Coudet dejara el cargo tras la eliminación de River en los octavos de final de la Copa Sudamericana.

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¿Matías Almeyda puede regresar a River Plate?

El entrenador argentino tiene una historia importante con el Millonario. En 2011, cuando River atravesaba su momento más complicado por el descenso a la Primera B Nacional, Almeyda dejó de jugar y asumió como entrenador. En su primera temporada consiguió el ascenso después de dirigir 43 partidos, con 24 victorias, 13 empates y 6 derrotas.

Matias Almeyda

El nombre de Almeyda apareció entre las alternativas que fueron mencionadas en Argentina para ocupar el puesto. La afición del Millonario también ha mostrado interés en un posible regreso del entrenador, aunque existen otros candidatos.

Hernán Crespo, Gabriel Milito, Pablo Aimar y Diego Cocca son algunos de los técnicos que han sido vinculados con River. Por ahora, la institución analiza sus opciones mientras Leonardo Ponzio toma el puesto de manera interina.

Matías Almeyda

Almeyda continúa al frente de Rayados de Monterrey

Mientras River define a su próximo entrenador, Almeyda mantiene contrato y continúa trabajando con Rayados. El argentino llegó al conjunto regiomontano hace tres meses y actualmente prepara al equipo para disputar las semifinales de la Leagues Cup ante el Club América.

Por lo tanto, la respuesta de Almeyda dejó abierta la situación, pero no confirmó ningún contacto con River. El “Pelado” seguirá enfocado en Monterrey, que tiene un nuevo compromiso internacional por delante.

