Brian Rodríguez: cuál es el nivel de estudios del jugador de Club América

Brian Rodríguez es una de las principales figuras de ataque en el Club América. En los últimos meses, el delantero uruguayo se convirtió en una pieza indispensable para colocar al combinado azulcrema entre los mejores equipos de la Liga BBVA MX. Guillermo Almada le dio su voto de confianza y, hasta ahora, no ha hecho más que aprovecharlo. Sin embargo, debió atravesar momentos muy difíciles para llegar hasta aquí.

El atacante charrúa debió abandonar su hogar en Tranqueras cuando todavía era un niño, sabiendo que no había otra oportunidad para cumplir su sueño de ser futbolista. Así fue como se trasladó hacia Montevideo para ingresar a las fuerzas básicas de Peñarol. Esta decisión también afectó su formación académica, ya que tuvo que elegir entre continuar sus estudios o concentrarse completamente en su carrera como futbolista.

Cuál es el nivel de estudios de Brian Rodríguez

En estos momentos no existe información pública que permita determinar cuál es el máximo nivel académico alcanzado por Brian Rodríguez. Tampoco se encuentra confirmado si terminó la educación secundaria, cursó el bachillerato o comenzó una carrera universitaria.

Lo que sí reconoció el propio jugador del América es que abandonó los estudios durante su juventud para dedicarse al futbol. No obstante, esta situación cambió con el paso de los años, pues decidió retomar su formación académica mientras continuaba con su carrera profesional.

Brian Rodríguez|Crédito: @ClubAmerica / X

“Ahora de grande pienso en el estudio, que muchos tuvimos que dejarlo como un sacrificio para dedicarnos a esto, pero por suerte en estos últimos tiempos lo pude retomar”, explicó durante una entrevista concedida a AUF TV en agosto de 2025.

Por lo tanto, se sabe que el uruguayo volvió a estudiar, pero no reveló qué nivel se encuentra cursando ni la modalidad elegida. Hasta ahora tampoco existe constancia pública de que haya obtenido algún título académico.

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Los sacrificios que realizó Brian Rodríguez durante su formación

A los 11 años, el actual jugador del América comenzó a viajar solo en autobús desde Tranqueras hasta Tacuarembó para disputar los partidos de Centro de Barrio N.º 1. Durante los fines de semana se alojaba en la casa de su entrenador o de algunos compañeros.

Después de pasar dos años en el baby futbol, tuvo una experiencia breve en Sarandí Universitario y posteriormente realizó una prueba con el Club Atlético Ferrocarril de Tacuarembó. Su rendimiento le permitió ser convocado por la selección Sub-15 de aquel departamento para disputar el Campeonato Nacional de Selecciones del Interior.

Rodríguez dio dos asistencias en las semifinales y ayudó al equipo a conquistar el título. Su actuación llamó la atención de los captadores de Peñarol, quienes lo incorporaron a sus fuerzas básicas en 2015.

|MEXSPORT

El cambio que permitió a Brian Rodríguez debutar con Peñarol

El atacante llegó al conjunto Carbonero para jugar en Quinta División, pero durante sus primeros años tuvo problemas de disciplina. El propio futbolista reconoció que faltaba a los entrenamientos y que todavía no comprendendía las exigencias necesarias para alcanzar la Primera División.

Una conversación con sus entrenadores José “Chueco” Perdomo y Antonio “Tato” García provocó un cambio en su comportamiento. Brian comenzó a entrenar con mayor regularidad y finalmente debutó profesionalmente el 28 de marzo de 2018, cuando tenía 17 años.

Un año después se consolidó como una de las principales promesas del futbol uruguayo. Su crecimiento le abrió las puertas de Los Angeles FC y de la Selección de Uruguay, antes de pasar por el Almería de España y convertirse en jugador del Club América.