Vucetich revela pistas del nuevo delantero de Tigres: “Tiene que venir con ritmo”

El técnico Víctor Manuel Vucetich explicó que aunque existen varias opciones para reforzar el ataque de los Tigres, se decantarán por un elemento que cumpla con ciertas características para tener un impacto inmediato.

Vucetich, nuevo DT de Tigres

Esto debido a que el experimentado estratega mexicano reconoció que con el torneo avanzado, tendrán que ser más exigentes con las cualidades del fichaje que lleva tiempo buscando la directiva del conjunto regiomontano.

“Puede ser del viejo continente o del mercado mexicano, pero lo real todavía no sé, se está viendo. Siempre hay muchas opciones y esas opciones siempre se están observando. Tenemos que tener en cuenta que nuestro torneo está avanzado, por tal motivo tiene que venir con ritmo, tiene que estar jugando”, declaró.

El “Rey Midas” detalló en conferencia de prensa de este viernes 28 de agosto, que será un centro delantero que embone con las cualidades que se necesitan para vestir los colores de la “U” de Nuevo León.

“Que tenga cierta edad, que tenga madurez para que se adapte a la brevedad posible y por supuesto que tenga la rentabilidad de la adquisición de un jugador que pueda venir, para que el día de mañana se pueda reponer ese capital que se invirtió en él”, añadió.

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La ofensiva de los Tigres

Los Tigres han logrado mover las redes en todos los partidos que llevan este semestre en la Liga BBVA MX, con un total de ocho goles hasta esta quinta jornada del Apertura 2026.

Al momento, el futbolista más productivo en ataque es el argentino Juan Brunetta, quien lleva tres anotaciones además de tres asistencias para un acumulado de seis tantos generados.

Con esta cifra está igualado con su compatriota Lucas Ocampos de los Rayados de Monterrey, quien lidera el goleo individual con cinco dianas, más una asistencia para el total de seis anotaciones producidas.