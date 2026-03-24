“Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo": Matías Almeyda

El ciclo de Matías Almeyda con el Sevilla FC ha llegado a su fin. Este lunes, el conjunto andaluz decidió destituir al estratega argentino tras una racha de resultados que lo dejó al borde de los puestos de descenso en LaLiga EA Sports. Sin embargo, el "Pelado" no se fue en silencio: dejó un mensaje cargado de emoción, agradecimiento y autocrítica.

"Me voy con la tranquilidad de haberlo dado todo, con honestidad y con respeto por este escudo", expresó Almeyda en su despedida, dejando claro que su compromiso con el club fue total, tanto dentro como fuera de la cancha.

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Un paso complicado en su regreso a Sevilla

El entrenador bonaerense había llegado el verano pasado con un contrato que lo vinculaba hasta 2028, en un proyecto que prometía estabilidad y reconstrucción. Sin embargo, los resultados no acompañaron. Tras la derrota 0-2 ante el Valencia CF, el equipo quedó a solo tres puntos de la zona de descenso, situación que terminó por detonar la decisión de la directiva.

Almeyda dirigió un total de 32 partidos oficiales: 29 en liga y 3 en Copa del Rey. Números que reflejan un proceso corto, pero intenso, marcado por altibajos y una presión constante en uno de los clubes más exigentes del fútbol español.

A pesar del desenlace, el técnico dejó ver el significado personal que tuvo esta etapa: "Desde el primer día sentí que este club no era uno más en mi carrera. Volver a esta casa tantos años después significaba mucho para mí", confesó, recordando su vínculo previo con la institución.

Agradecimiento y aprendizaje en medio de la tormenta

Más allá de los resultados, Almeyda se despidió con palabras de reconocimiento para todos los sectores del club. Agradeció a sus jugadores por el compromiso, al personal del equipo por el apoyo constante y a la afición por mantenerse firme incluso en los momentos más complicados.

También tuvo un mensaje para los medios de comunicación, destacando el intercambio de ideas y debates futbolísticos como parte de un aprendizaje que suma a su trayectoria.

"Siento que fue un año que me deja mucho en lo profesional y en lo personal", dejó entrever, con la serenidad de quien sabe que el futbol siempre da revancha.

Así termina una etapa breve pero significativa en Sevilla. Un proyecto que no logró despegar en la tabla, pero que deja la huella de un entrenador que, fiel a su estilo, defendió sus colores hasta el último minuto.

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