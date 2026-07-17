Seleccionado Nacional REGRESA de Europa a México para reforzar a Rayados tras Mundial 2026

Rayados de Monterrey regresa al primer seleccionado nacional después de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El cuadro regiomontano llegó a un acuerdo para que Orbelín Pineda se una a los blanquiazules para el Apertura 2026 del futbol de México tras su paso por Europa.

César Luis Merlo, de Superdeportivo, reportó que el jugador y el equipo de Monterrey llegaron a un acuerdo verbal. De acuerdo con su información, los Rayados pagarán la cláusula de rescisión al AEK Atenas que está valuado en ocho millones de dólares. De acuerdo con Transfermarkt, su valor es de siete millones de euros.

Pineda viene de jugar en dos de los cinco partidos que disputó la Selección Mexicana en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El futbolista de 30 años entró de cambio para los últimos 19 minutos contra Corea del Sur y los últimos 10 en contra de Ecuador en los dieciseisavos de final.

La llegada de Pineda a Monterrey significaría un reencuentro con uno de sus entrenadores favoritos. El seleccionado nacional ha brillado bajo la tutela de Matías Almeyda, el nuevo entrenador de Rayados, durante sus etapas con las Chivas de Guadalajara y con el AEK de Atenas.

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🚨 [𝙀𝙓𝘾𝙇𝙐𝙎𝙄𝙑𝙊] Orbelín Pineda es refuerzo de Rayados. Ya hay acuerdo total entre todas las partes. Los detalles, aquí. ⬇️https://t.co/o6VeT6CyLh pic.twitter.com/WsHmfuRhmi — César Luis Merlo (@CLMerlo) July 17, 2026

Orbelín Pineda vuelve a México tras su paso por Europa

La última temporada de Orbelín Pineda en Europa antes de que Rayados asegurara su regreso a México fue espectacular. El nacido en Coyuca de Catalán disputó 50 partidos con el AEK Atenas entre todas las competencias y brilló tanto en el torneo de liga como en la Conference League. Los de la “Águila Bicéfala” llegaron hasta los cuartos de final de la Conference League. Además, fue campeón de Grecia por segunda vez, ya que en 2023 consiguió el doblete de liga y copa.

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